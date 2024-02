Xavi se quedaría en el Barcelona al finalizar la temporada tras la buena racha que ha acumulado: “No tenemos nada contra él”

Desde ese momento, se han escuchado las posibles llegadas de . Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion) , Hansi Flick (agente libre) y Simone Inzaghi (Inter de Milán), quiénes son los candidatos principales.

Pero Xavi podría quedarse y su director de fútbol, Deco, no lo descarta. En una entrevista al programa ‘Tot Costa’, de ‘Catalunya Ràdio’, de la que se publicó un adelanto este miércoles.

En las declaraciones facilitadas, breves, se puede intuir que el mandatario vería con buenos ojos que el estratega siguiera dependiendo de las circunstancias cercanas al final de la campaña.

“No estamos tomando ninguna decisión sobre el futuro entrenador porque es pronto y tenemos muchas cosas por delante. Si algo cambia, no diré que no podamos plantearlo. No tenemos nada contra él. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no hay esa posibilidad; si pasa, ya lo discutiremos”, comentó, Deco.

“No me gustaría que Xavi se fuese, se renovó por él porque creíamos en el proyecto a largo plazo. Tengo la misma opinión que el presidente, me gustaría que Xavi siguiera”.