Xavi lo corrió del Barcelona y el futbolista revela que regresará: “Volveré al Barca en la próxima temporada”

El Barcelona es uno de ellos, quien ya esta buscando fichar. Pero algo curioso es que volverá a las filas del equipo, un jugador con el que Xavi no contaba a inicio de esta temporada y que optó por prestarlo a otro club. Así como es el caso de Eric García, central del Girona.

García necesitaba volver al primer nivel y eso lo ha conseguido de la mano de Míchel y se ha confirmado que no seguirá en Girona.

El mismo defensa central ha revelado su regreso a las filas del Barcelona: “Voy a volver. Tengo contrato, volveré cuando acabe la temporada y se hablará con el club para ver qué es lo que hay”.

“De momento volveré al Barça, mi club. Obviamente, en el Girona he estado muy bien, me han tratado muy bien y más si logramos lo que estamos a punto de conseguir. Dependerá del club que me pueda quedar. Sé que tengo dos años más de contrato y que tengo que volver”, confesó en ‘Sport’.