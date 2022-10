Se fue del Barcelona sin marcar un solo gol: ‘‘Xavi quería que me quedara, pero fui yo quien decidió irse del club’’

En delcaraciones para beIN, el jugador asegura que su salida no fue forzada, sino que fue la opción que determinó porque considera que era lo mejor para su carrera.

‘‘Pjanic me ha convencido y se quedará con nosotros’’, comentó el técnico azulgrana, dando a entender en aquel momento que el mediocampista ya no estaba a la venta.

“Xavi quería que me quedara, pero fui yo quien decidió irse del Barcelona. Estuve allí los primeros partidos (cuatro jornadas convocado) y el entrenador me hablaba mucho, pero yo quería jugar más”, reconoció Pjanic, de 32 años.

El bosnio, que llegó al Camp Nou producto de un trueque con la Juventus por Arthur Melo (ahora futbolista del Liverpool) disputó un total de 30 partidos, seis como titular y se fue sin marcar un solo gol.

“Al principio me fue muy bien con Koeman, me dijo que estaba muy contento de que yo viniera al club. Pero después no salió como esperaba. Con Koeman jugué de vez en cuando, pero esperaba jugar más, estaba listo para eso, pero nunca llegué al once”, recuerda sobre su primer año como blaugrana.

Pjanic se tuvo que marchar cedido al Besiktas luego de no contar para Koeman y cuando volvió cedido, Xavi le quería dar más protagonismo. “Me hubiera gustado hacerlo mejor en el Barça, pero ahora acá Sharjah me va muy bien’’, dijo el futbolista que ya lleva dos tantos en cuatro apariciones en su nuevo club.