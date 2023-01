Xavi se defiende tras sufrido triunfo del Barcelona en Copa del Rey: “No creo que hayamos rozado el ridículo”

Los culés tuvieron que recurrir a los tiempos extras para eliminar al modesto equipo ibérico, sin embargo, Xavi Hernández, entrenador Blaugrana, sostuvo en conferencia de prensa que su club sufrió, pero no rozó el ridículo.

Por otra parte, aseveró cuáles fueron las causas que sufrió el equipo ante la contundencia del Intercity en el choque de copa.

“Me deja intranquilo esta falta de contundencia. Sobre todo en ataque. En defensa puede pasar, pero en ataque no. Hoy ha sido en las dos áreas. Creo que hemos estado bien en circulación, en ritmo, en generación de ocasiones, pero tenemos que cerrar los partidos mucho antes. Nos hemos complicado la vida nosotros solos”, comentó.

Agregado a lo anterior, Xavi se molestó con los periodistas cuando le preguntaron si su club había rozado el ridículo en el duelo ante Intercity.

“No creo que hayamos rozado el ridículo. ¿Han hecho siete equipos de Primera el ridículo? Cuesta mucho ganar. No creo que esa pregunta sea futbolera. No nos podemos marchar contentos. Nos falta contundencia tanto en ataque como en defensa para sentenciar los partidos. Es la misma sensación que el día del Espanyol en el que no sentenciamos. Fue un aviso y ahora es otro”, finalizó.

Barcelona ganó 4-3 al Intercity en un tremendo partidazo que dejó siete goles y que finiquitó como héroe a Ansu Fati, anotador del último gol.