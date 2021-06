Fabián Coito adelanta que están ' casi definidos' refuezos para Tokio 2021 y habrá nuevos convocados para Copa Oro

El entrenador uruguayo de la Selección de Honduras, Fabián Coito, compareció en conferencia de prensa este viernes y además de hablar del juego amistoso contra México este sábado en el Mercedes Benz de Atlanta, también tocó otros temas importantes como la elección de su plantilla para la Copa Oro 2021 y sobre los refuerzos mayores de 23 años que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Inicialmente Coito informa que la delegación catracha que que ha estado estas dos últimas semanas en Estados Unidos arriba al país el domingo, algunos futbolistas tendrán días libres, pero en su caso seguirá trabajando con otros jugadores para comenzar a confeccionar su convocatoria.

"LLegamos el domingo y el lunes comenzamos una preparación con unos futbolistas que no han venido acá de cara a la Copa Oro, ellos vienen de estar en unas vacaciones y queremos iniciar la preparación cuanto antes por lo tanto ahí hay futbolistas que no hemos considerado ahora (Final Four) y que posiblemente estén para la Copa Oro", dijo ante la consulta si este mismo grupo que fue a la Nations League repetiría en el torneo que arrancará en julio y donde enfrentará a Granada, Panamá y Qatar.

CALENDARIO DE LA COPA ORO 2021

Honduras vuelve el domingo de Estados Unidos y algunos futbolistas tendrán libre antes de arrancar su preparación para Copa Oro.

Entre las situaciones que analiza Fabián Coito es si llevar a varios futbolistas a Estados Unidos o dejarlos en Honduras para que completen la pretemporada con sus clubes.

"Vamos a ver si es lo mejor cortarles la pretemporada, que es un trabajo de base para el resto del año, y eso nos daría el lugar para convocar a otros. Es lo mismo con futbolistas como Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Alex Guity y Elvin Casildo, tienen 23 años y puede ir a Juegos Olímpicos y nos parece que debemos ir con todo el potencial a ese evento que es importante y eso da espacios a que consideremos otros", indicó.

SOBRE LOS REFUERZOS COPA ORO

El uruguayo adelanta que ya tienen casi lista la elección de los futbolistas que reforzarán al equipo Sub-23 para Tokio 2021 y donde solamente se permite llevar a 18 futbolistas, entre ellos dos arqueros y tres refuerzos.



"Trabajamos en conjunto con todo el cuerpo técnico y le damos la derecha a Miguel Falero que es quien en definitiva estará al frente, estamos en eso, está bastante definido en cuanto a la idea y elección (de los refuerzos), pero él sigue estudiando los posibles casos".

Sub-23 de Honduras viaja el 7 de julio hacia Japón con una delegación de 18 futbolistas.

De momento en la planificación de la Federación de Honduras es que la Sub-23 viaje a Tokio el 7 de julio y ya tiene pactado su primer encuentro amistoso que es contra Japón el 12 de julio en el Yodoko Sakura Stadium en Osaka y está por definirse el segundo y último fogueo para el 17 de ese mismo mes.

La fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán del 22 al 28 de julio y Honduras se ubica en el grupo B junto a Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania.

El primer partido de la Bicolor será ante Rumania el 22 de julio a las 5:00 am de Honduras. La segunda cita será el 25 de julio ante Nueva Zelanda y cierra la fase de grupos el 28 ante Corea del Sur.