¡Sorpresota! La tetracampeona Estados Unidos cae ante Canadá y peleará el bronce en Tokio

Canadá dio la sorpresa en Tokio 2021 derrotando a la tetracampeona olímpica Estados Unidos (1-0) y luchará por el oro este viernes con Suecia, que repite final olímpica tras derrotar a Australia (1-0) en la otra semifinal del torneo de fútbol femenino.



Estados Unidos tenía la oportunidad de regresar a la final de unos Juegos ante Canadá, pero un gol de penal de Jessie Flemming (minuto 75) le privó de hacerlo y la condenó a jugarse este jueves el bronce ante Australia, un metal que las canadienses ganaron en Rio-2016 y Londres-2012.



"Nunca queremos perder contra Canadá. Creo que nunca había perdido contra Canadá. Todavía hay mucho por lo que competir, eso es lo que les dije a las chicas. No es el color que queríamos, pero aún hay una medalla en juego", dijo Megan Rapinoe, en declaraciones a NBC Sports, nada más concluir el partido.

Posteriormente, se le consultó a la futbolista de 36 años sobre su inminente retiro, a lo que respondió: "Me preguntaba qué tan rápido vendría esa pregunta. Ustedes ya están tratando de ponerme a pensar", comentó entre risas. “Todavía hay una medalla en juego, cualquier medalla es realmente especial y creo que no podemos perder eso de vista, ya sabes, especialmente considerando el año por el que todos han pasado, y lo que se necesita para estar aquí", dijo la superestrella sin ocultar su frustración.



El duelo que abrió las semifinales transcurrió sin apenas chances de gol para ninguno de los combinados, donde la primera mala noticia para Estados Unidos estuvo en la lesión de su arquera Alyssa Naeher, heroína ante Holanda en cuartos de final con tres penales atajados.



La final entre Canadá y Suecia, que se disputará en el Estadio Olímpico de Tokio el jueves a las 2 am, sumará una nueva campeona olímpica a una reducida lista dominada por Estados Unidos, con cuatro oros, y en la que también están Noruega (Sídney 2000) y la vigente campeona olímpica Alemania.