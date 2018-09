Copán Álvarez y aficionados piden a David Suazo para DT de la Selección

En los pasillos de las oficinas de la Fenafuth es prohíbo mencionar el nombre de entrenadores hondureños para dirigir la Selección Nacional. Están colombianizados.

Aficionados y periodistas en Honduras han emitido sus comentarios respecto al nuevo entrenador de la Selección Nacional y consideran a David Suazo como una opción.

Uno de los destacados es el periodista hondureño de Telemundo, Copán Álvarez, quien considera que es un entrenador preparado. Suazo ayer sacó la Licencia UEFA Pro.

“David Suazo tiene años de prepararse en Italia, jugó al máximo nivel, conoce el medio, siempre fue un profesional intachable y un jugador incomparable. ¿Es descabellado pensar en él para dirigir la Selección?”, fue el comentario de Copán.

David Suazo tuvo una aventura solo de 125 días en el Brescia.

De inmediato aficionados catrachos comenzaron a formar un foro apoyando el deseo de ver a “La Pantera” sentado en el banquillo, con tablero en mano dirigiendo la H.

“Es que Suazo no huele a Sancocho Colombiano, ni tampoco es un vende humo como algunos DT de ese país. Y para rematar, recuerda en Honduras los Colombianos los importamos para que nos asesoren en seguridad, en energía, TV y de paso les regalamos las instituciones públicas", comentó el aficionado en Twiiter en la cuenta @Macone26

"No es descabellado, pero acostumbrado al medio Europeo; me atrevo a pensar que no le interesaría. Ojalá y me equivoque, pues igual que tú; pienso que está capacitado", comentó el usuario Abel Juárez.

Otros aficionados son del pensamiento que a Suazo le falta personalidad y no sería el ideal para entrenar la Bicolor.

"Es descabellado para los genios que manejan las riendas de nuestro moribundo fútbol. Lastimosamente en nuestro país el incompetente toma decisiones importantes.", expresó el aficionado Omar Paredes.

"Bueno que esperan para contratar a David Suazo @FenafuthOrg", comentó Emilio Williams en su cuenta de Twitter pero la Fenafuth ya le puso las cruces a los que tienen pasaporte hondureño.