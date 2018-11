Michaell Chirinos: "Estoy confiando en Dios que esta sea la eliminatoria mía"

Michaell Chirinos será uno de los hombres nuevos en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022, por ahora el jugador de Lobos BUAP de México se muestra optimista por iniciar con pie derecho el proceso.

"Una nueva eliminatoria y un comienzo nuevo para nosotros, yo estoy muy fuerte y convencido que esta eliminatoria puede ser no solo mía, sino de la selección en general, he trabajado fuerte para darme a demostrar, confiando en Dios que siempre aportaré a la selección", dice el jugador.



Asimismo confía en que esta eliminatoria será muy buena para él. "Con el profe anterior estuve en ciertas convocatorias aunque no tomaba en cuenta en partidos, estoy más fuerte que antes y mejor preparado. Esperamos y estoy confiando en Dios que esta sea la eliminatoria de Michaell Chirinos".



Al consultarse sobre cómo ven a Honduras en México, mencionó: "Allá lo toman a uno como un rival muy fuerte, siempre que platico con otros compañeros me hablan de jugadores como Carlos Pavón, Jerry Bengtson, Carlo Costly y otros que han dado mucho, esa experiencia me ha ayudado a mí a crecer; en esta eliminatoria hay un buen grupo"



Y terminó diciendo: "Es un grupo muy fuerte y mientras he estado en la Selección es el grupo más fuerte que he visto, hay mucha capacidad joven como de experiencia y vamos a luchar cada partido, esta selección tiene mucha capacidad en todas las líneas".