Cristian Cálix aclara su futuro: "No puedo decir que no seguiré en Marathón"

El habilidoso mediocampista Cristian Cálix tras lograr la clasificación al Mundial de Polonia con la Selección Sub-20 de Honduras no pudo dejar de responder sobre lo que espera en su futuro.

"Ahora solo me queda disfrutar con mi familia en estos días, he trabajado muy fuerte y pues el futuro espero que sea el mejor", comenzó diciendo Cristian Cálix.

El futbolista aseguró que tras la eliminación del Marathón en la Liga Nacional ha finalizado su contrato con los Verdes y desconoce su futuro.

"Quedo libre en este momento y solo estoy pensando en tomarme unas vacaciones que quiero disfrutar con mi familia y luego pensaré en mi futuro", indicó Cálix.

Sobre cómo van las conversaciones con los directivos del Marathón aseguró. "No he hablado nada con ellos, he estado concentrado solo con la Selección para lograr la clasificación".

Una de las cosas que no niega es las ofertas que han llegado aunque no quiso dar nombres. "Hace poco salió en Diez de los equipos que me han llamado acá, pero todo lo tomo con tranquilidad".

Y agregó: "No puedo decir que no seguiré en Marathón porque no me he reunido con ellos por estar en la Selección, hay que esperar lo que pasa en los próximos días".

El habilidoso jugador también confirmó que hasta ahora no tiene ninguna ofertas del extranjero, pero no esconde su deseo que salir del país.

"No sé si me puede salir una oportunidad en el extranjero, hay que esperar que es lo que pasa en estos días. No me salió ninguna oferta estando allá porque estaba concentrado solo en el torneo, pero todo jugador acá en Honduras quiere salir al extranjero", cerró Cristian Cálix.