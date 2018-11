Carlos Tábora: "Vamos a buscar el cuarto partido"

Carlos Tábora expresó su alegría de haber logrado la clasificación y exteriorizó su deseo

de pasar la primera fase en Polonia 2019, pero también un tanto molesto por las críticas que recibió la Selección Sub 20.

Así fue la llegada de la selección de Honduras a Tegucigalpa

"Partido a partido fuimos creciendo, el grupo se fue consolidando. Nos fuimos a esa competencia con todos derrotas en todos los fogueos locales, imagínense la situación anímica con la que íbamos", dijo el entrenador de la Bicolor.

El estratega apuntó que "me quedo con el crecimiento mental, fuimos teniendo esa sensación de ser una selección fuerte. Este logro es positivo para el fútbol nacional, es muy bueno porque las generaciones siguen compitiendo".

Tábora, que dirigió una porra con sus muchachos en el acto de recibimiento en el Aeropuerto Tocontín, se ha trazado que esta selección logre lo que otras siete expediciones no han conseguido en siete mundiales sub 20: avanzar de la primera ronda.

"Con solo el hecho de clasificar se presenta la oportunidad de romper ese tema estadístico de buscar el cuarto juego, pero más allá del cuarto juego es hacer un buen torneo en la fase de grupos en donde podamos mostrar situaciones estratégicos que nos permita tener esa siguiente etapa".

Su meta es clara: "Trabajar fuerte para estar en la siguiente fase, este es un reto que tiene esta selección sub 20 y que se le ha presentado con esta clasificación".

Sin embargo, "no podemos ser ilusos porque también se nos tira la pesada losa de ser campeones en todo lo que enfrentamos".

Mucha parte de su discurso y de su intervención la utilizó para cuestionar las críticas del Periodismo hacia esta Bicolor.

"Últimamente me di a la tarea de ver unos programas, de ver algunas situaciones y veo que utilizan términos como de mediocridad, creo a los muchachos no se los puede orientar así, si es a mi persona no tengo ningún drama".

El DT dijo que estas críticas "te mueve el ego porque tenés jóvenes compitiendo en el alto rendimiento y lo que buscamos es encausar la fortaleza mental de ellos. Hay periodistas que ni siquiera van a la fuente y se remiten por cosas sin ver las profundidades en las que uno trabaja".

Tábora cree que estos cuestionamientos generan un "entorno negativo" alrededor de la Bicolor.

"Son seis finales las que he disputado en las diferentes selecciones que me han tocado y he conseguido cosas importantes. Me parece que se crea un sismo sobre el grupo de jugadores. Tengo muy claro que hay un alto respeto para Carlos Tábora a nivel de Concacaf porque todo lo que he hecho a nivel de fútbol", dijo el DT de la H.