Pedro Atala: “Si Keosseián tiene algo que reclamar, que lo haga con sus jugadores”

Pedro Atala, presidente de Motagua, hizo hincapié en que ellos todavía no han asegurado el campeonato a pesar del 2-0 de la ida y aseguró que la instrucción para sus jugadores es ganar el domingo y no salir defensivos o en busca de un empate.

Sus declaraciones llegan instantes después que el entrenador olimpista Manuel Keosseián en conferencia de prensa arremetiera contra su club por ejercer presión e influencia sobre el árbitro Héctor Rodríguez.

“Ese marcador nos hace plantearnos diferente el próximo domingo, no podemos especular ni entrar en confianza, mal aliado es la confianza y como toda la vida, uno no puede confiarse porque es un mal enemigo y ante Olimpia mucho menos", inició diciendo.

"Así como nosotros le anotamos dos goles a Olimpia, ellos lo pueden hacer si pecamos de confiados, si pensamos que ya somos campeones estamos totalmente equivocados, se va a trabajar mucho mentalmente con los jugadores, la instrucción y la orden será salir a ganar”, sentencia.

NO PUEDEN PERDER OTRA FINAL

Seguidamente, Atala enfatizó en que ya no se les puede escapar una nueva final y que hay mucha confianza en lograr la Copa 16.

“Cuando uno es campeón es por merecimiento y no es porque te lo regalan, hemos dejado escapar tres finales consecutivas y hoy el panorama es diferente a las otras finales. Hoy por hoy no podemos salir a especular ya que el 2-0 no es un paso definitivo. Nosotros confiamos en nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico, voy a hacer un llamado a la afición porque ocupamos ser más el domingo con mayoría de nuestra gente”.

SOBRE EL ÁRBITRO RODRÍGUEZ

En cuanto al tema del arbitraje, el dirigente afirmó que ellos no condicionaron a Héctor Rodríguez con el comunicado. Eso sí, le mandó un mensaje claro a Manuel Keosseián.

“Cuando señalamos los errores del árbitro fue algo entre Motagua y Héctor Rodríguez que había fallado mucho, Olimpia no tenía nada que ver y de hecho tuvo errores contra nosotros en una final ante Olimpia. Me parece que el árbitro sacó un partido bastante bueno y aceptable, anduvo muy concentrado y lo que pienso es que si Keosseián tiene algo que reclamar, que lo haga con sus jugadores”.

Ya hablando de la expulsión de Jonathan Paz, afirmó: “Este jugador (Paz) comete dos faltas en 30 minutos que le cuesta la roja y si Keosseián tiene que decir algo es con sus jugadores, no es con la directiva de Motagua y el comunicado no tuvo nada que ver. Nosotros lo que mostramos fueron los errores en el pasado que había tenido y no significa que no estaba condicionado el árbitro, creo yo que más bien el partido le salió barato a Olimpia”.

