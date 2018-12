Danny Acosta: "La prioridad la tiene la selección de Estados Unidos"

En su visita al país para disfrutar de la navidad, el volante hondureño Danny Acosta habló con DIEZ sobre la Selección de Honduras. ¿Atendería un llamado?.

Danny Acosta, el muchacho del barrio Cabañas que volvió a nacer

"Depende porque yo estoy en el radar de Estados Unidos y ese país me ha dado todas las oportunidades, si ellos me llaman y juego un partido oficial me quedó con ellos, si nada funciona y Honduras me da el chance quizás juegue con Honduras, pero la prioridad la tiene Estados Unidos", dijo.

Gregg Berhalter es el nuevo seleccionador de la escuadra norteamericana, a lo que Acosta anticipa que “me tocó jugar contra él con Real Salt Lake, él es técnico del primer equipo y yo ahora estoy en la Sub-23, si se da la oportunidad será diferente, porque la primera vez hubo nervios”, recuerda sobre el día en que lo convocó al combinado mayor el interino Dave Sarachan, aunque no le dio minutos dejándole ese pequeño espacio de maniobra a la Fenafuth.

Pero ese es otro asunto, pues sus prioridades son claras, y ante el olvido de los federativos nacionales, se ve jugando las próximas olimpiadas con los estadounidenses: “Fui a un Mundial (Sub-20) con Estados Unidos, es algo lindo que no muchos chicos han jugado; en los preolímpicos yo miraba a Honduras y estar en eso sería lindo”.



Danny Acosta enfrentó a Honduras en la final del Premundial Sub-20. Anotó el penal con el que ganó Estados Unidos, pero no lo festejó.

Danny Acosta indica que “soy hondureño, nunca lo voy a negar, pero en lo futbolístico, si Estados Unidos me da el chance, lo voy a tomar”.

Su padre dice que nadie de la Fenafuth se ha acercado

Don Danilo prefirió dejar un poco más abierta la opción sobre la Selección Nacional: “No queremos poner a Honduras en un segundo plano, pero si ha estado en el proceso de Estados Unidos y es llamado para las olimpiadas tiene que asistir, es en donde ha crecido, el país nos ha abierto las puertas”.

El padre del jugador expone que nadie de la Federación de Honduras ha tenido acercamientos.

"Lamentablemente que nunca ha habido un acercamiento de parte de la Federación o el técnico de Honduras, te lo digo desde el corazón, nunca hubo un técnico que hablara conmigo. Honduras llegó a un Preolímpico en Salt Lake City (2008), me lo presentaron, pero se dio la vuelta y mucho gusto, pero jamás nos han llamado”, cerró.