Las incómodas preguntas a Fabián Coito antes de enfrentar a Argentina en el Sudamericano Sub-20

La selección de Uruguay en la categoría sub 20 está a un paso de clasificar al Mundial de Polonia. Al equipo 'charrúa' solo le quedan dos compromisos (Argentina y Colombia) para poderse coronar campeón del torneo.

La permanecía de su actual entrenador, Fabián Coito, es incógnita. DIEZ hace casi dos meses adelantó que el uruguayo será técnicó de la selección de Honduras, sin embargo el entrenador por su compromiso actual con Uruguay no puede aceptarlo y cuando le preguntan sobre este tema se termina incomodando.

El contrato del estratega se renueva automáticamente tras la clasificación a la Copa del Mundo de menores, pero en ese mismo acuerdo existe un cláusula para salir del combinado celeste.





Coito fue entrevistado por el diario Referí del país 'charrúa' donde fue consultado sobre muchos temas que involucran su futuro y una posible marcha a dirigir a otro equipo o selección.



“El futuro lo voy a resolver cuando vuelva. La verdad que hay federaciones y hasta equipos que me han dicho la intención, y han hablado de contar conmigo, pero hasta terminado el torneo no voy a hablar nada. Se cayeron los equipos, pero las federaciones me dijeron 'retomamos' (cuando termine el Sub 20). Ha sido excelente porque no me han escrito, no me han llamado a lo largo del torneo. Así que hasta el final del torneo no voy a hablar de otras cosas que no sean de fútbol", dijo Coito.



El entrenador uruguayo ha sido vinculado con la Selección de Honduras y aseguró que no sabe donde terminará dirigiendo en 2019, si el Mundial de Polonia o una federación.



"El vinculo se renueva pero hay cláusula de rescisión. El tema es el desafío, la propuesta, el futuro. Es verdad, el Mundial es un desafío pero no tengo nada definido, lo voy a resolver cuando vuelva (a Uruguay)", aseguró.





Óscar Tabárez, entrenador de la selección mayor de Uruguay, reveló que tuvo una charla con Fabián Coito donde habló con el técnico de su futuro y de las categorías juvenil del país sudamericano.



"Me ha informado de todo lo que había que informar pero en nada vamos a influir. Lo único que tenemos, que es obvio, es el deseo de que continúe. Es una persona muy importante sobre todo en la sub 20 porque cuando se instaló ahí consiguió cosas importantes", aseguró Tabárez en una entrevista.



Coito es una de las opciones más fuertes que tiene la Federación de Fútbol catracha para dirigir a la selección de Honduras en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.