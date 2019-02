¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial Sub-20 de Polonia?

Fabián Coito se juega este domingo el pase al Mundial de Polonia; dejar a los celestes en la fiesta grande y solo necesita un empujoncito. Quedó en buena posición e incluso perdiendo puede asegurar la posición ya que hay un cruce directo en el otro partido.

Los uruguayos se miden a Colombia que inició bien en la primera ronda, en la hexagonal solo ganó uno de los cinco partidos y ahora se juega la vida tras el empate sin goles en la jornada pasada frente a Brasil. Los uruguayos vienen de caer contra Argentina.

Ver: ASÍ SERÁ EL CUERPO TÉCNICO QUE TRAERÁ COITO

Fabián Coito quiere concluir con éxito su buen paso por las selecciones menores de Uruguay. A nivel Sub-20 es el actual campeón del sudamericano y ocupó el cuarto puesto en el Mundial de Corea del Sur. Además fue subcampeón del Mundo Sub-17.

¿Cómo se clasifica al Mundial en Sudamérica?

1. Clasifican al Mundial de Polonia las primeras cuatro selecciones de las seis que disputaron la hexagonal final del Sudamericano de Chile.

2. Solo Argentina está clasificada hasta este momento. El resto de equipos tienen las mismas posibilidades de clasificarse este domingo.

Los uruguayos cayeron el jueves ante Argentina y perdieron la oportunidad de clasificarse.

3. ¿Qué Ocupa Uruguay?

a) Empatar o vencer a Colombia por cualquier marcador.

b) Perdiendo ante Colombia y que Venezuela empate o gane a Ecuador por más de dos goles.

4. Además este domingo se definen los tres equipos clasificados a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú que serán los primeros tres en la tabla.

PARTIDOS DE ESTE DOMINGO

2:30 pm Colombia vs Uruguay

4:50 pm Venezuela vs Ecuador

7:10 pm Brasil vs Argentina