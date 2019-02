Honduras ya espera por Fabián Coito tras finalizar Sudamericano Sub-20

El nuevo seleccionador de Honduras estará cerrando su contrato esta semana y vendría al país entre el 18 y 22 de este mes tras obtener su clasificación a la Copa del Mundo Sub 20 de Polonia, con la escuadra uruguaya

Fabián Coito es hombre de palabra. Dijo que se iba a enfocar en el Sudamericano para después hablar de Honduras, la que será su casa a partir de la última semana de febrero iniciando una nueva era donde buscará llevar a la Bicolor a una nueva Copa del Mundo, que podría sufrir una modificación, luego de conseguir su pase a la Copa Mundial.

La radiografía del cuerpo técnico que tendrá la Selección de Honduras

“El contrato se prorroga de manera automática y a la vuelta yo ya lo dije que hay algunas opciones y lo evaluaré, estoy muy bien donde estoy", explicó ante la consulta si seguirá al frente de la selección de su país.

El sudamericano es el elegido tras una minuciosa escogencia que los miembros de la Comisión de Selecciones analizaron las hojas de vida y llegaron a la conclusión de que Coito era el técnico ideal. Formador de talento, capacidad y sobre todo, escuela del “Maestro” Óscar Tabárez.

"Uruguay tiene entrenador, por supuesto. Yo soy el entrenador y en caso de que exista alguna posibilidad se evaluará, hasta que no aparezca concretamente no puedo decir nada y menos en este momento que estoy de lleno pensando en los objetivos y estoy muy feliz por lo conseguido”, recalcó en la conferencia de prensa de ayer tras el empate sin goles contra Colombia en el cierre del sudamericano Sub 20.

Con este panorama, Coito podrá ser anunciado de manera oficial como nuevo técnico de la H, pero con la salvedad de que habrá una modificación en su negociación. El técnico uruguayo dirigiría el Mundial en mayo y después se sumará de forma defintiva a la Bicolor.

¿POR QUÉ LO ELIGIERON?

La Fenafuth tiene previsto su llegada al país entre el lunes 18 y el viernes 22 de este mes para por fin poner un alto al suspenso y preocupación de algunos aficionados y medios de comunicación por no tener entrenador. Será la penúltima selección del área que tendrá técnico, pues solo queda Panamá que no ha fichado.

Este lunes Coito regresa a Uruguay tras tres semanas en Chile, esta semana finiquitará su situación y se reunirá con uno de los miembros de la Comisión de Selecciones, pues ya llegaron a un acuerdo económico (ganaría entre 40 mil y 45 mil dólares mensuales) y solo falta estampar la rúbrica en el contrato para quedar vinculado.

Coito trae un cuerpo técnico de su confianza, algo que le dará un plus, pues vendrá a exponer sus conocimientos por primera vez en un grupo de mayores, antes había trabajado con adolescentes donde los términos formativos eran su día a día.

Desde 2007 trabaja con la Federación uruguaya dirigiendo las selecciones Sub-15, Sub-17, Sub-20, la Sub-23 y un partido de la mayor.

El contrato será de cuatro años o sea hasta que finalice el Mundial de Qatar 2022 que es el objetivo primordial, eso sí, si Honduras quedará eliminado en la eliminatoria de Concacaf su acuerdo se rompe por una cláusula.

El camino de Coito en Honduras

Coito se encontrará en Honduras con una generación madura, futbolistas que con Jorge Luis Pinto dieron el primer paso, también tendrá algunos futbolistas con menos experiencia, pero podrían ser claves en su proceso como Michael Chirinos, Cristian Cálix y Bryan Róchez.

Honduras no tuvo preocupación para ficharlo, pues las competencias oficiales, como la Liga de Naciones de Concacaf y las eliminatorias al Mundial de Catar están muy distantes. Lo más próximo que habrá es la Copa Oro 2019, donde conocerá a fondo a los rivales que enfrentará.

La bicolor comienza en septiembre de este año jugando la Liga de Naciones de Concacaf en la Liga A que son las selecciones que jugaron la hexagonal más las cuatro mejores que actualmente están disputando la Liga B. Luego viene hasta marzo del 2020 el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

La Fenafuth le pondrá como uno de sus ayudantes al entrenador Carlos Tábora, quien ha dirigido las selecciones menores, doble mundialista Sub-20 que compartirá sus vivencias con Coito.

Tábora fue uno de los espías de Jorge Luis Pinto en la eliminatoria anterior. Viajaba a cada país a observar los partidos y realizaba un informe técnico detallado de los rivales.

El nuevo entrenador de Honduras tendrá también a Miguel Falero como asistente, a sus otros compatriotas de ayudantes; Sebastián Urrutia será el preparador físico, un hombre de experiencia que ya trabajó con el maestro Tabárez en el Mundial de Rusia y completará el roster, Carlos Nicola quien es el preparador de porteros.