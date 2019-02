Diego Forlán se perfila como el sustituto de Fabián Coito en la selección sub 20 de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol ya se puso manos a la obra para buscar al sustituto de Fabián Coito en el equipo charrúa sub 20.

Tras darse a conocer que el entrenador no continuará al frente de la celeste ya que rescindió su contrato para tomar la dirección técnica de Selección de Honduras, tal y como adelantó DIEZ desde diciembre del 2018.





Diego Forlán es uno de los candidatos más fuertes a tomar a la 'mini' Uruguay para el campeonato Mundial Sub 20 que se llevará acabo en Polonia.



El ex delantero rechazó hace unas semanas una propuesta que tenía del Veracruz de México. La Asociación Uruguaya tiene la última palabra para decidir si Forlán será o no el entrenador de la selección menor en la Copa del Mundo.