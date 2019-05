Edwin Rodríguez sobre la Sub-20: “Fue un golpe duro no ir al Mundial; que lo den todo por la Selección”

“Contento por estar en un nuevo proceso de Selección”, fueron las palabras del olimpista Edwin Rodríguez, una de las grandes ausencias de la Sub-20 que jugará el Mundial de Polonia, sobre haber estado en el primero de tres microciclos de la Sub-23.

“Fue un golpe duro no ir al Mundial por lesión, pero me toca levantar cabeza y seguir adelante, no se va a parar el mundo por no ir al Mundial”, expresó ya resignado el talentoso volante sobre su ausencia por la fractura de clavícula que sufrió ante Juticalpa FC.

“Han pasado cinco semanas, ya estoy entrenando, quizás no al cien pero sí en los calentamientos y los trabajos; no estoy ahorita para hacer fútbol, pero dentro de poco estaré al cien”, lanzó con la mira en las finales de Liga Nacional en caso de que avance Olimpia.

Cree que pudo haber llegado al primer partido de la Sub-20 el 24 de mayo ante Nueva Zelanda, pues “para el Mundial faltan 10 días, pensé en recuperarme pero no se pudo, pero estoy aquí por la parte física y conocer al profesor”, reveló de antemano sobre su citatoria.

Recuerda con tristeza que “estuve una semana bajoneado, pero queda levantar cabeza porque esto sigue, le pasa a cualquier futbolista”, comentó.

Edwin Rodríguez se refirió a su no participación en el Mundial Sub-20 de Polonia, el cual ya quiere dejar atrás para concentrarse en el Olimpia y la Sub-23.

Con Olimpia se ve jugando en el cierre del torneo Clausura; estima que “va a ser importante salir de esto (la lesión), sabemos que podemos competir por un lugar en la parte final, también hacerlo en esta Selección para llegar a los Juegos Panamericanos” de Lima, Perú entre el 28 de julio y el 10 de agosto.

A Carlos Tábora, seleccionador de la escuadra juvenil, no le cuestiona nada: “Son decisiones técnicas, hay jugadores Sub-20 que pudieran estar pero están aquí” en la Sub-23 de Fabián Coito.

TOKIO 2020, NICARAGUA, SUB-20...

Cree que este grupo está para más, ya que “la historia es buena, se han logrado cosas importantes en Sub-23, es un paso a la Mayor, hacer cosas buenas aquí te puede catapultar también al fútbol internacional”.

A su similar nicaragüense, al cual se medirán los días 17 y 20 de junio, lo respeta: “Sabemos que los equipos no se pueden subestimar, todos trabajan y han crecido futbolísticamente, a la hora de estar en la cancha somos once contra once, si se puede golear hay que golearlos”, eso sí, advirtió.

Concluyendo, le mandó un mensaje de apoyo a sus compañeros que jugarán la justa en suelo polaco a partido del 24 de este mes: “Que lo den todo por la Selección para poner el nombre del país en alto”, se limitó a decir.