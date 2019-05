Rigoberto Rivas es convocado por Fabián Coito a la Sub-23 de Honduras

Una buena noticia recibió el delantero hondureño de 20 años Rigoberto Rivas quien milita en el Ternana de la serie C de Italia, el catracho fue convocado por Fabián Coito a la Selección Sub-23 para el segundo microciclo camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Diario Diez contactó al futbolista previo a su viaje a territorio catracho para conocer su reacción tras el llamado a la H.

"Me siento alegre porque yo soy hondureño. En el proceso pasado el prefesor Pinto me tomó en cuenta, pero solo me quería ver entrenando. Ya ahorita pude hablar con el profesor Coito y me convocó para el proceso sub-23. Yo siempre he dicho que quiero jugar con Honduras y me siento feliz por eso, si antes no vine era porque estaba jugando y se me complicaba venir por el tema de calendarios", dijo Rivas.

Además agregó cómo sucedió lo de su convocatoria y la conversación que tuvo con el estratega uruguayo Fabián Coito.

"Primero me contactaron de Fenafuth y luego hablé con el profesor Coito, él me dijo que quería contar conmigo y me alegro porque era uno de mis sueños jugar con Honduras, espero aportar".

Rigo Rivas sigue perteneciendo al Inter de Milan, club al cual debe retornar tras su préstamo con Ternana.

"Yo sigo siendo ficha del Inter, ya terminé el préstamo con Ternana y fue buena experiencia, aunque estuve lesionado algunos juegos. Debo volver al Inter y ahí ver mi futuro, aunque todavía no quiero pensar eso, quiero disfrutar el tiempo con la selección y demostrar mi capacidad”.

Otra de las cosas de las que pudo enterarse Diez fue que el catracho ya se encuentra concentrado en un hotel en San Pedro Sula para comenzar los trabajos con la H desde el lunes.

Con los de Terni, Rigo solo disputó 10 partidos como titular en la temporada que finalizó, sumando 373 minutos.