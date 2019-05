Andy Najar confirma su regreso a la Selección de Honduras para la Copa Oro

Andy Najar poco a poco va retomando su nivel y regresando a ese fútbol que muchos le han conocido tras sufrir varias lesiones con el Anderlecth de Bélgica.

El catracho en una entrevista con Legión Catracha habló sobre el momento actual que vive con los belgas y lo complicado que ha sido superar el tema de las lesiones.

“Gracias a Dios jugando los 90 minutos, contento y vamos ahí dando asistencias con el equipo y cada me siento mejor. Ya esa etapa de las lesiones llegó a su fin, ahora disfruto jugando al fútbol, los últimos años fueron difíciles”.

Y agregó: “Hemos tenido una temporada difícil con el equipo y eso nos ha llevado a obtener problemas con los aficionados porque no obtenemos los resultados, hemos tenido varios cambios de entrenadores. Nosotros los jugadores somos los responsables dentro del terreno, estamos luchando para entrar ala Europa League”.

En cuanto a su situación contractual, manifestó: “Tenemos un contrato vigente con el equipo, no pienso en una transferencia hoy en día porque la temporada no ha finalizado, estoy feliz y mi familia está feliz”.

Najar no ocultó su deseo de retornar a la MLS, pero de momento está concentrado en jugar más tiempo en Europa y por qué no, cambiar de equipo. “Me gustaría volver en un futuro, pero ahorita estoy concentrado aquí y todavía me siento capaz de jugar al alto nivel acá en Europa, por ahorita me enfoco aquí; me gustaría volver al DC porque es el club que me dio la oportunidad”.

VER: LOS JUGADORES QUE NO FUERON CONVOCADOS POR COITO PARA LA COPA ORO

Desde ya se pone a las órdenes de la bicolor y confesó que ya tuvo una charla con Fabián Coito. “Después de no estar con la selección por dos años ya decidí tomarme el tiempo para poderme recuperar y estar al cien. Ya tuve la oportunidad de comunicarme con el profesor Coito, hablamos sobre la selección y oportunidades que se darán más adelante, estamos dispuestos para estar con la selección”.

Asimismo dijo que conocía poco del charrúa, pero con el tiempo conocerá su forma de trabajo con el objetivo de llegar a la Copa del Mundo. “Sé poco del profe Coito, la expectativa es llegar al Mundial de Qatar, esperamos conseguir el objetivo. Mis ánimos están al cien para estar en la selección nuevamente, esperamos aportar. Tenemos muchas ganar de estar en el Mundial,

Para finalizar, declaró que estará en la Copa Oro pues Anderlecht ya le notificó, él fue incluido en el listado preliminar, pero estará en los 23 finales. “Ya estoy convocado para la selección, el equipo me comunicó eso, estoy feliz y contento por el llamado”.