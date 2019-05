¿Por qué Bryan Moya no fue convocado para la Copa Oro con Honduras?

Seguir a @Giancarlo_casta

Fabián Coito dio a Concacaf la lista preliminar de los 40 jugadores que podrán estar en la Copa Oro 2019 con la Selección de Honduras. Pero entre estos convocados, no aparece el nombre del volante Bryan Josué Velásquez Moya.

El volante de 25 años, quien lleva cinco goles con el Zulia FC de la primera división de Venezuela en 15 partidos de su primer temporada, no pudo estar entre los elegidos por Coito.

Moya estuvo en las inferiores del Houston Dynamo, luego se vino al Vida de La Ceiba, donde destacó ya pasó al Olimpia, pasó dos años y de igual forma lo hizo bien para dar el salto al extranjero.

Pero su llamado a la Selección Nacional de Honduras todavía no se da. Una de las razones por la que Bryan no fue considerado es que no tiene visa para poder ingresar a los Estados Unidos.

La Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf a nivel de selecciones se realiza en la mayor parte en los Estados Unidos, al no tener el permiso, Moya es descartado por Coito.

Bryan Moya vivió en tierra de 'tío sam', pero entró de manera ilegal, razón por la que se le ha negado su visa y tendrá que esperar un tiempo para poder tenerla.