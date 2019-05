Carlos Tábora: "Agradezco ser considerado para un equipo grande como Real España"

Real España anunció el lunes el regreso del tico Hernán Medford. Pero antes de ello, el nombre de Carlos Tábora fue vinculado con los aurinegros.

Carlos Tábora: "No ha habido conflicto con el profesor Fabián Coito"

El técnico de la Sub-20 de Honduras, aclaró que nunca hubo pláticas formales para asumir el mando de la realeza.

"Yo tengo una buena comunicación con varios dirigentes de Primera División como Real España, Platense, Vida. El tema del Real España, conozco bien a su presidente, pero no hemos tenido ninguna vinculación o posibilidad de creer o sentir que pude haber asumido el equipo. Si fue así, que se hayan fijado en la posibilidad de ser su entrenador, de momento no es posible porque tengo contrato con la Federación y es a la que me debo", contó a DIEZ horas antes de su debut en el Mundial de Polonia.

Y agregó: "Veremos en un futuro si hay alguna posibilidad, pero por los momentos no cuenta, estamos concentrados en lo que podamos hacer acá".

¿No hubo acercamiento entonces? Tábora contestó y agradeció si su nombre estuvo entre los candidatos.

"Siempre hemos tenido contacto, no de ahorita, hablamos de jugadores, de procesos, Real España es una institución que tiene claro el tema de sus fuerzas básicas. Pero ese ha sido el contacto, más de jugadores en este nivel que de establecer un criterio de contrato o vinculación a la dirección técnica del Real España. Agradezco si han tenido esa posibilidad hacia mi persona, de ser considerado para un equipo grande como Real España", cerró.