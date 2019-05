Danny Acosta: "Estoy contento de representar a Honduras y sudar la camiseta"

"Yo crecí viendo a la Selección, es un sentimiento lindo". Así resume el defensor izquierdo del Orlando City de la MLS, Danilo Acosta, ser tomado en cuenta por el uruguayo Fabián Coito para integrar la Selección de Honduras que encarará a partir de junio 15 la Copa Oro 2019.

Acosta es contundente en relación al sí que le dio a Coito y a la Fenafuth para formar parte del proceso rumbo a Qatar 2022. "Si estoy en los 23 y Honduras me llama, no le voy a decir que no", adelantó en exclusiva a DIEZ el mundialista Sub-20 con Estados Unidos que fue pre-seleccionado por la H adulta.

En medio de la emoción que le causa haber despertado el interés del charrúa que dirige los destinos de la Bicolor, el mismo futbolista confiesa que nadie de la Fenafuth lo mostró en el pasado.

Danny, quien venía saliendo de un extenuante entrenamiento con su equipo en la ciudad de Orlando y expresó como nunca antes que le enorgullece ser considerado por "la Selección de mi país", asegura que será un honor aprender de 'pesos pesados' que juegan en su posición como Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre.

Leer más: Danny Acosta, el muchacho del barrio Cabañas que volvió a nacer.

¿Cuál es el presente de Danny Acosta en el Orlando City, la ciudad y todo lo demás?

Desde el primer día que vine me abrieron las puertas, es una nueva casa y todo ha sido bien, tengo una buena relación con los profes, los jugadores y toda la organización, es algo espectacular.

Llegó para jugar más...al inicio fue titular y ha perdido un poco de protagonismo, ¿qué le ha dicho su técnico al respecto?

Los primeros tres partidos jugué, luego el profe decidió irse con otro jugador y uno tiene que respetar las decisiones; he estado hablando con él y me dice que mi oportunidad va a llegar, que no pierda la confianza solo porque no estoy jugando, que sigo siendo parte del grupo y mi oportunidad va a venir.

Danny Acosta participó en cuatro de los 13 partidos del Orlando City esta temporada. Además de esta, el hondureño tiene otra temporada con el conjunto de Florida.

¿Cómo tomó la noticia de estar en la pre-lista de Fabián Coito con Honduras para la Copa Oro 2019?

Es una noticia muy linda, una oportunidad demasiado grande, como dije desde el principio, yo nunca le iba a cerrar las puertas a Honduras, si me llamaban no iba a decir que no; tuve una conversación con el profe Coito, él me llamó, pero no me platicó solo de la Selección, se introdujo y me dijo que las puertas están abiertas, que sabía que no era una decisión fácil para mí porque había jugado para Estados Unidos y si tomaba la decisión me iban a recibir con cariño.

¿Qué significado tiene que el mismísimo técnico le haya buscado?

Especialmente cuando nadie de la Fenafuth se contactó conmigo, que el mero director de la Selección se contactó conmigo y se introdujo es algo lindo, me da confianza porque la mayoría de entrenadores no lo hacen y desde el momento que lo hizo demostró estar interesado en mí, sabe de mí y el futuro que tengo con el equipo, y si Dios quiere con la Selección también.

Si aparece en ese listado final de la Copa Oro, habrá Danny para rato en Honduras...

Obviamente es una oportunidad muy grande y va a ser una decisión difícil porque Estados Unidos está ahí también, pero si estoy en los 23 y Honduras me llama no le voy a decir que no porque es una oportunidad demasiado grande para mí y debo pensar en mi carrera; la Selección siempre ha sido un honor, desde que era chiquito miraba a la Selección de Honduras y miraba los partidos, si estoy en los 23 ¿por qué no ir?

¿O sea que Danny Acosta le dijo sí a Honduras?

Claro que sí, si las puertas abiertas claro que sí.

Maynor Figueroa se retirará algún día y eres uno de los pocos defensores zurdos con proceso, eso te abre muchas oportunidades a futuro...

Soy un chico nuevo, joven, si me llaman aprender de los que están ahí o han estado por varios años, como Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre, tenemos otros centrales; tratar de escucharlos, recibir los mensajes que me dan y las cosas que me dicen ponerlas en práctica y aprender porque han estado ahí demasiado, no fue fácil cuando comenzaron e hicieron lo mismo, mirar a los que estaban, con todo lo que han logrado con sus equipos sería lindo sin un día pudiera hacer lo mismo.

¿Qué siente cuando se imagina con la H en el pecho en la Copa Oro?

Cuando vi mi nombre y hablé con el profe fue algo lindo porque yo crecí viendo la Selección, es un sentimiento lindo, mi familia cuando vio que salí en los 40 estaban sonrientes y gritando, así que es algo lindo, uno cuando crece en los países de uno sueña con jugar en su Selección o en un torneo grandes, si se da la oportunidad por qué no aprovecharla; es un sueño que uno tiene desde chiquito, si la oportunidad está enfrente, aprovecharla.

La familia es lo principal para Danny Acosta, razón que lo hizo estar más seguro de darle el sí al técnico de la Selección de Honduras, el uruguayo Fabián Coito.

Su familia ha manifestado que muere por verlo vestido con la azul y blanco, ¿lo han hablado?

Ellos bien saben, la última vez que estuve en Honduras y DIEZ me hizo la entrevista, vieron que cuando jugué con Estados Unidos en Sub-20 estaban felices por mí, porque era un paso en las juveniles, pero obviamente también les gustaría que jugará con Honduras porque saben que soy hondureño, sería una felicidad más para ellos; estoy feliz, contento, pero con tal mi familia este muy contenta y todo eso es lo que más me importa.

¿Has platicado con algún seleccionado nacional?

Por ahorita no he tenido tanto, seré sincero porque no conozco a ninguno del grupo, son jóvenes y no sé si conocen de mí, pero yo conozco a varios que juegan aquí en la Liga como Alberth Elis, Bryan Acosta, en el FC Dallas, Romell Quioto, Boniek García y Roger Espinoza, son jugadores de los que miro partidos de ellos y todo lo que hacen por la camisa de la Selección; soy joven, es primera vez que me convocarían, pero si estoy en los 23 sería algo lindo conocerlos y tener una amistad con ellos.

¿Es decir que Danilo está siguiendo los pasos de Andy Najar y Roger Espinoza, quienes decidieron por el corazón?

Cada quien es diferente, en esta etapa me dio la oportunidad Honduras y la tengo que tomar, estoy demasiado feliz y si quieren decir que son los mismos pasos, por qué no, son iguales, hay que representar al país que nací y como vuelvo y repito, mientras mi familia esté feliz con la decisión que he tomado, es lo que me importa más, son los que han estado ahí desde el primer día que nací.

Si Coito habló con usted y lo puso entre los 40 es porque quieren asegurarlo, ¿se ve en la Copa Oro?

A la hora de la hora yo no tomo las decisiones, son ellos, si me llaman voy a estar contento, trabajaré fuerte y trataré de tomar la oportunidad que me dieron y no dejar que se vaya, al final soy joven y soy uno de los pocos que llamaron en esso 40 y una oportunidad de esas es demasiado importante y voy a dar todo lo que tenga que dar, es la Selección de mi país, así que voy a tratar de aprender y escuchar, ver todo y salir de ahí con una buena experiencia.

En dos semanas comienza la preparación para la Copa Oro, ¿se ve en el calorcito de su San Pedro Sula, con el aliento de su familia a la orilla del campo?

Sería algo lindo porque siempre iba al Olímpico, vivía en Cabañas y para las clasificatorias siempre estaba en la barra, sería lindo porque crecí viéndolos a ellos.

En 2017, Danny anotó el penal con que la Sub-20 de Estados Unidos le ganó la final del Premundial de Concacaf a Honduras. Jugó los cinco partidos en el Mundial de Corea del Sur con los estadounidenses.

¿A quienes dicen que no es hondureño solo porque jugó con la Sub-20 qué les dice?

No se trata de eso, la mayoría de gente sabe la situación, a mí Estados Unidos, lo primero, me dio los estudios que era lo mío; sí soy apasionado del fútbol y mi familia lo sabe porque venía de la escuela a jugar y en la casa hacía las tareas. Acá fue lo mismo, jugué en los clubes de Utah, de ahí pasé a la academia del Real Salt Lake, donde Estados Unidos me vio y dio la oportunidad, es una que la vida da y a cualquiera como jugador si se la dan por qué no tomarla. Eso no quiere decir que sea un hondureño menos, hay quienes dicen que soy 'vendepatria' y todo eso, pero otra que conoce mi historia y lo que he pasado están orgullosos aunque sean hondureños, porque estoy representando a Honduras de una buena forma; no me siento un hondureño menos ni que vendo patria, algunas veces las opiniones se dan y uno solo debe quedarse con la boca callada.

Y a quienes están contentos...

Si la oportunidad de ir a la Copa Oro se da, estoy contento de representar a Honduras y sudar la camiseta; el equipo de Honduras siempre ha trabajado fuerte, dentro y fuera de la cancha siempre da todo por la camiseta y juega con pasión, da el alma dentro de la cancha, tratar de representarla lo más alto posible.