Coito sobre la Sub-20: "Es un llamado de atención de decir, 'es la realidad del fútbol hondureño'"

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, luego de dar la convocatoria de la 'H' para los amistosos ante Paraguay y Brasil del 5 y 9 de junio, también habló sobre la Sub 20 de Carlos Tábora que ha perdido los dos juegos en el Mundial de Polonia.

¡La Sub-20 de Honduras sumó su octava derrota en mundiales!

Coito es muy crítico al momento de emitir un juicio sobre la participación de los hondureños en la justa mundialista.

"Yo no soy el coordinador de las selecciones, solamente soy el entrenador de la mayor y de la Sub-23. La intensión de acercarme a la Sub-20 y 17 es porque somos el mismo equipo pero no porque tenga una función directa", comenzó explicando Fabián Coito.

Luego, opinó sobre la Sub-20. "He visto una superación importante del primer al segundo partido, había futbolistas que no conocía porque viajaron desde sus equipos a Europa, el rendimiento no fue el esperado por su cuerpo técnico pero esas son las experiencias que se van a vivir a un mundial, diferentes, de mucho nervio y ansiedad; el partido que se jugó ayer (ante Uruguay) se mostró una cierta mejoría aplicados un sistema definido de llevar adelante el partido".



El estratega uruguayo llama a poner calma y que no critiquen a los seleccionados Sub-20 luego de las dos derrotas ante Nueva Zelanda y Uruguay, respectivamente.

"Esta es una experiencia para los futbolistas y también para los que estamos en el fútbol hondureño, es un llamado de atención de decir, bueno, es la realidad del fútbol, se concurrió a un evento mundial donde están las mejores selecciones y estos resultados algo quieren decir, hay que trabajar, cuidar al futbolista, hay que formarlos, no hay que enloquecerse por los resultados a nivel juvenil, son futbolistas que hay que seguir intentándolo para que sean futbolistas de futuro en el fútbol hondureño, esa es la principal conclusión que tengo", dice.

Luego, para terminar, dice. "Lógicamente que como a todos nos hubiera gustado que los resultados nos hubieran permitido imaginar en una situación más cómoda, pero hay que tomarnos las cosas como son en realidad."