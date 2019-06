Roger Rojas sobre su futuro: "Alajuelense recibió dos ofertas"

La Selección de Honduras realizó su segundo entrenamiento para los amistosos ante Paraguay y Brasil, entre los convocados está Roger Fabricio Rojas, quién atendió a los medios previo a la práctica.

Selección de Honduras entrena bajo la lluvia en San Pedro Sula

"Primero que todo gracias a Dios y contento por estar en la Selección, el agua es bendición, así que nos toca entrenar así", comenzó diciendo el delantero del Alajuelense de Costa Rica.

Sabe que costó, pero que llegó el momento de estar en la Bicolor. "Todo viene en el tiempo de Dios, estamos aquí gracias a él y por el esfuerzo que hacemos en el equipo, ahora a ponernos las pilas".

Roger también cree que llegue en buen momento, pese a que estuvo aún mejor nivel. "Puede ser, hemos trabajado en nuestro club en Costa Rica, el profe ha visto el esfuerzo, espero hacer una buena presentación".

Para Rojas estar en la Selección es de mucha importancia para él. "Esto significa mucho, es en el lugar donde todo jugador quiere estar, me siento feliz, espero defender la camisa de mí país con micha amor y responsabilidad".

"RoRo" sabe que no será nada fácil que tendrá que esforzarse si quiere un puesto entre los titulares. "Hay buenos delanteros, la competencia para ese lugar es dura, uno entiende al profesor, no es fácil, no se pude llamar a todos, ahora me tocó a mí, se vienen grandes rivales, Paraguay y Brasil, hay que darle el mérito a la federación".

SOBRE SU FUTURO

"Aclarar que Agustín Lleida (gerente del Alajuelense) me dijo que el club recibió dos ofertas, el club las está manejando, todo está en manos de Dios, él sabe la mejor opción de ambas partes. No es el momento para mencionar dónde, llegará el tiempo, ahora vengo enfocado a la Selección, cuesta llegar aquí, así que tengo que enfocarme. Hay buenos jugadores, la competencia es fuerte, eso es bueno para el profe Fabián Coito", comentó.

Y cerró. "Ellos (Alajuelense) me dijeron que me viniera a Honduras tranquilo, que la mejor opción la van a analizar, lo mejor para ambos es lo que se va a decidir".