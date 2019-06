Emilio Izaguirre sobre derrota 12-0 de Honduras ante Noruega: "Es triste"

El defensor experimentado de la Selección de Honduras, Emilio Izaguirre expresó su sentir tras la humillante derrota de 12-0 de la Sub-20 ante Noruega en el Mundial de Polonia.



"Lo que le paso a la Sub-20 es triste porque nosotros no tenemos escuela no tenemos nada, no hay un proceso como lo miro en el Celtic que comienzan sus procesos desde los seis años", comenzó diciendo Emilio Izaguirre.

Izaguirre lamentó profundamente lo sucedido y le quitó responsabilidad a los seleccionados y pide a las autoridades que hagan algo para mejorar los procesos menores.



"Es triste por los chicos porque todos le echan la culpa a ellos y no tienen nada de culpa porque los ponen a competir con selecciones que tiene alto nivel y con procesos largos entrenando juntos", indicó Izaguirre.





Y agregó: "Me siento triste por lo que pasó, eso a nombre de nuestro país afecta, pero la realidad todo depende de los directivos que necesitamos que se toquen el corazón y apoyen a las ligas menores que es lo que se necesita".



El exjugador del Celtic se le consultó sobre lo que le depara su futuro y aseguró. "Tenemos estos dos partidos contra Paraguay y Brasil y después la Copa Oro que quiero disfrutarla, después esperar lo que diga Dios sobre mi futuro".

Emilio Izaguirre solo piensa en llegar en buenas condiciones a la Copa Oro.





Una de las cosas que le ha costado en este año fue la fuerte lesión que tuvo en su tobillo y que le evitó sumar más minutos con el Celtic en la temporada.



"Me infiltré en Londres y ahora el doctor Benítez me ha ayudado con la recuperación y espero que ahora la lesión solo sea del pasado, pero pude jugar 20 partidos en toda la temporada con el Celtic en la temporada que es como un torneo acá en Honduras, pero gracias a Dios ya estoy al cien", cerró.