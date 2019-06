Fenafuth ratifica a Fabián Coito: “Él tiene que terminar de conocer a esta selección”

Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, charló con Diez sobre dos temas claves en los últimos días dentro de la selección nacional.

Danny Acosta y eliminación tempranera en Copa Oro fueron los tópicos en los cuales se enfatizó la plática. El jerarca reaccionó a los sucedido con el lateral izquierdo del Orlando City quien detuvo el proceso de jugar con Honduras.

El tema del fracaso en la Copa Oro no se podía dejar por fuera, Salomón aseguró que esto recién inicia y que estaba dentro de las posibilidades.

“Teníamos esperanza de algo más, también es importante reconocer que esto es un proceso y tenemos que pensar en el futuro y tener claro el panorama para esta eliminatoria y luego hacer los ajustes. Independientemente de las circusntancias en Jamaica uno tiene que salir adelante, jugar de visita en Jamaica y con el arbitraje fue una desventaja, pero esto es una buena práctica y experiencia porque así se jugará la eliminatoria, hay que trabajar en base a eso”.

VER: EL ÁRBITRO DEL HONDURAS-EL-SALVADOR ESTE MARTES

El dirigente mandó un mensaje de calma pues, a su criterio, se debe valorar al finalizar el proceso y así ver qué le dejó Fabián Coito a Honduras.

“Estamos iniciando un proceso y esto es una carrera que apenas inicia, la Copa Oro era de suma importancia para que el cuerpo técnico valorara muchas cosas, si pensamos en el largo plazo nos abre las puertas para tomar decisiones en pro del Mundial de Qatar y dejar las bases para el Mundial de 2026. Claro que queríamos clasificar, pero también tenemos que pensar en lo que viene a futuro, hay cosas que tenemos que reflexionar”.

¿No peligra el puesto de Coito?, le preguntamos, Salomón enfatizó que ni lo han considerado y que Coito tiene más planificación con la Bicolor.

“No para nada, esto es un proceso y toma tiempo, él tiene que terminar de conocer a esta selección, conocer las bondades del fútbol hondureño y así saber qué cambios hacer a futuro, tenemos que sacarle provecho a lo que pasó para que vaya conociendo el plantel. Nosotros vamos con un plan y él tiene responsabilidades, él tiene dos partidos contra Cuba en la Sub-23, la serie contra Nicaragua y luego los Panamericanos”.

TE RECOMENDAMOS: LO QUE DIJO EL PADRE DE DANNY ACOSTA

TEMA DANNY ACOSTA:

Salomón afirmó que lo sucedido con el joven no le cierra las puertas, pero que él debe tomar una decisión clara si tiene la intención de jugar con la Bicolor.

“Él es un hondureño y tiene la libertad de decidir qué quiere hacer, si en algún momento él decide a estar con Honduras tendrá que llenar los documentos que pide FIFA, no sé si tiene esperanza de algo más. Nosotros hicimos todo el trámite y todo es cuestión que él se decida, al parecer no estaba cien por ciento decidido”, inició contando.

El presidente de la Federación aceptó que se perdió un cupo el cual pudieron haberlo aprovechado para otro jugador de Liga Nacional, pero ya todo está hecho y a futuro dependerá de Fabián Coito si lo vuelve a considerar.

“Es un tema de él, no podemos forzarlo y cuando tome una decisión el profesor puede volver a pensar en él. Estaba a favor que se diera este cambio de federación y sí perdimos un cupo, perdimos la oportunidad de tener alguien más, pero bueno es un muchacho y esperamos que le sirvan como lección”.

¿Por qué lo incribieron si FIFA todavía no lo había habilitado?, se le preguntó a Salomón, a lo que respondió:

MIRA: EL 11 DE HONDURAS QUE LA AFICIÓN LE PIDE A COITO ESTE MARTES

“La competencia estaba encima, ante Curazao pudo haber jugado, como él no firmó no pudo jugar, lo único que hizo falta era esa nota firmada por él y no la quiso firmar, esperaremos ver qué pasa a futuro, si realmente quiere ser parte de Honduras que mande la nota y si el técnico lo ocupa, que lo llame”.