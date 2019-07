El olimpista Alex Güity se declara listo para ser el guardián del arco de la Sub-23 de Honduras

Seguir a @fredyro19

El hombre que cuidará el arco de Honduras en el doble partido ante Nicaragua rumbo a Tokio 2020 será el olimpista Alex Güity, quien aseguró no temerle al reto que representa buscar la quinta Olimpiada de la historia para el país.

"Hemos venido trabajando de la mejor manera, estos partidos nos han ayudado mucho en el entendimiento del juego y lo que el profesor quiere", comenzó diciendo en rueda el portero merengue, quien añadió que están "mentalizados de poder pasar esta llave".

Considera que tanto Michael Perelló y Enrique Facusé "son buenos porteros, los tres tenemos capacidad para ser titulares, nos apoyamos mutuamente y eso es bueno para que nos ayude a crecer", advirtió.

En torno a la ráfaga de amistosos de preparación que tuvieron ante Cuba, las reservas de Rea España y el mismísimo Platense de primera son, a juicio de Alex Naid, "partidos complicados que nos han ayudado a entender los errores que tenemos que mejorar".

"Sabemos que tenemos que ir a hacer un partido inteligente, no caer en el estilo de ellos, que no sé cómo será", dijo sobre los 'pinoleros', garantizando a su vez que la intención es "no perder, traer un buen resultado; lo importante será no perder y terminar la llave aquí (en San Pedro Sula) de la mejor forma".

Jugar en césped artificial en el estadio Nacional de Managua no le inquieta, puesto que creció futbolísticamente en esa superficie: "Sabemos que será sintética, casi solo he entrenado en sintética en la cancha de Los Ángeles (en Tegucigalpa con Olimpia Reservas), no es un terrenos que desconozco pero hay que estar atentos", lanzó.

Alex Güity fue uno de los dos asignados para atender a los medios de comunicación este domingo en la Selección de Honduras. Muestra tranquilidad y madurez en su discurso.

"Estamos claros en que es un cruce muy importante para seguir avanzando y teniendo proceso", reconoció el futbolista, que comenta que pretenden "pasar la llave y seguir trabajando".

Ser el único con experiencia en Liga Nacional de los tres en contienda por la titularidad del pórtico de la H "me ha ayudado bastante", según Güity, "para ver cómo se juegan los partidos de alta intensidad"; deja en claro, eso sí, que "apenas vengo empezando, solo he jugado dos partidos".