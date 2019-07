Darixon Vuelto a Fabián Coito: "Lo mejor que hubiera hecho es que hablara conmigo"

Su no inclusión en la lista de convocados a la Selección Sub-23 de Honduras que pelearán ante Nicaragua el boleto al Preolímpico que clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue una sorpresa.

Olimpia, el corazón de la Honduras de Fabián Coito que busca clasificar a Tokio 2020

Así fue también la reacción de Darixon Vuelto al enterarse que no entraba en los planes de Fabián Coito para integrar la Bicolor. El mismo jugador atendió en exclusiva a DIEZ y reveló detalles importantes sobre su ausencia de la lista.

"Para ser sincero no sé nada de lo que pasó. Es un tema que no sé qué pasó, el profe tomó sus decisiones y lastimosamente no estoy en el listado. Si no estoy allí es por algo, a mí solo me toca recapacitar, darme cuenta de qué estoy haciendo bien y mal. Al no verme en el listado me vine para la casa y recapacité en qué estoy haciendo bien y mal. Vamos a trabajar para mejorar en lo que estamos haciendo mal."

El seleccionador nacional expresó ante los medios de comunicación previo al viaje hacia tierras pinoleras que la verdadera razón por la que el delantero no fue llamado a estos juegos fue por un bajo rendimiento.



"Esa es la visión que él ha tenido hacia mí, un bajo rendimiento. Para ser sincero sí he bajado un poquito pero eso se gana con trabajo. Lo mejor que hubiera hecho es que hablara conmigo y decirme que no estoy por eso o por tal razón. El profe tomó las decisiones, me toca trabajar en lo que él dice que tengo que mejorar."

Vuelto reconoce que la noticia de que no sería parte de la escuadra catracha le causó un impacto emocional porque se sentía parte del grupo.



"Al principio sí me afectó un poco porque yo esperaba estar allí. Son cosas que pueden pasar pero el no estar allí me ayudó mucho a recapacitar en qué estaba haciendo bien y mal. A lo mejor estaba haciendo cosas que a muchos no les gustaba y yo no me daba cuenta, hoy ya me dí cuenta y vamos a trabajar, a tratar de sacar lo mejor de mí para poder estar allí de nuevo."

¿Qué razones desencadenaron que Fabián Coito tomara la determinación de no incluirlo entre la delegación hondureña?, le consultamos.



"A lo mejor no me entrenaba bien, a lo mejor mi mal rendimiento viene por algo. Son cosas que uno puede pasar, ahora voy a tratar de dar lo mejor de mí para volver a estar allí."

Te puede interesar: Así es el estadio donde Honduras jugará ante Nicaragua

Para Darixon, la importancia del trabajo mental es vital frente a este tipo de situaciones desalentadoras.



"Eso está en cada uno, tratar de hacer las cosas bien, de dar lo mejor de sí en cada entreno y en cada partido."