Venta de boletos para el Honduras-Nicaragua es lenta, según Gerardo Ramos

La Selección Sub-23 de Honduras continuó su preparación para el partido de vuelta ante Nicaragua el domingo 21 de julio al 6:00 de la tarde, que clasificará al Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El gerente de la selección, Gerardo Ramos habló sobre la logística del juego que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Metropolitano.



“Sobre el tema de la venta de los boletos, vamos un poco lento pero esperamos que la gente nos apoye. Los boletos están a la venta en los puntos Tengo desde la semana pasada y hacemos un llamado para que puedan comprar y asistir al encuentro”, comenzó diciendo.

El directivo se refirió al compromiso que impera en la Bicolor para colocarse entre los equipos que competirá por uno de los dos tickets a las Olimpiadas en Japón.

“Tenemos que pasar esta llave, hemos clasificado a las ultima tres Olimpiadas y buscamos la cuarta consecutiva”, indicó.





Sobre el tema de seguridad, reconoció que tomarán este encuentro con todas las medidas correspondientes como si se tratara de un partido eliminatorio.



“Normalmente hay un protocolo que exige la FIFA ya que este es un partido internacional y hay que cumplir con ello. Debe estar el estadio acondicionado, igual como lo es un juego de la Selección Mayor, estamos preparados”.



Y agregó: “Tenemos de 250 a 280 elementos de seguridad para todos los aficionados que asistan al estadio. Además del apoyo de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Copeco y los encargados del estadio."

Gerardo Ramos nuevamente expuso la situación del atacante Rigoberto Rivas quien no será parte de la delegación que representará a Honduras en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



“Rigoberto Rivas no va poder estar ya que el equipo (Inter Milán) no lo pudo prestar, así que él viaja el lunes 22 para Europa. La Selección sale el viernes 26 desde Tegucigalpa para Lima, Perú”, añadió.



Finalizó diciendo: “El listado se dará la próxima semana y solo son 18 jugadores que estarán disponibles”. cerró