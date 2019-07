Douglas Martínez: "Hablar de medalla para nosotros es un gran reto"

La Selección Sub-23 de Honduras debuta ante Jamaica el próximo lunes 29 de julio en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, el delantero Douglas Martínez se refirió al respecto.

"Hablar de medalla para nosotros es un gran reto para ir a Lima, trabajamos para hacer las cosas bien y ojalá podamos sacar los resultados", fueron sus primeras palabras del ariete.

Sobre su experiencia en los duelos contra Nicaragua donde la Bicolor salió victoriosa y clasificó a los Preolímpicos de la Concacaf, Douglas confesó.

Para mi son los primeros partido con el profesor Coito, apenas venimos conociendo el sistema y el tipo de juego de él, vamos a tratar de acoplarnos a lo que se pretende", agregó.

Los rivales en la competencia Jamica, Perú y Uruguay, Martínez contestó contundente que no se dejarán llevar por los nombres.

"Creo que nosotros no dejamos llevar por los nombres, somo once contra once, ellos se preparan igual que nosotros, vamos a pensar en el primer rival que es Jamaica, Uruguay se caracteriza por ser unos guerreros y manejar bien el balón", arguyó.

El torneo para el representativo hondureño, Douglas agregó que se toma con seriedad.

"Esta es una competencia seria, si estamos ahí es por algo, vamos a tomarlo también como preparación para el Preolímpico. A cualquier jugador es un sueño de poder estar en una competencia de estas para dar el salto y demostrar de lo que estamos hechos", culminó el goleador que milita en el Real Monarchs de la USL.