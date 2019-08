Mario Chávez llora muerte del Pery Martínez: "¿Por qué Julián, por qué?

Crecieron de niños buscando el mismo sueño de ser futbolista y lo lograron, la vida los llevó por caminos distintos, pero el respeto, y cariño fue siempre el mismo.

El ex jugador Mario Chávez vive en Nueva York desde hace tres años y la madrugada de este domingo, de casualidad, compartió un gran momento con Walter "Pery" Martínez sin imaginarse que horas después moriría de un infarto.

Chávez relató que cuando regresaba de un cumpleaños iba rumbo a tomar el metro a las 3:00 de la mañana, sin embargo al cruzar por una disco hondureña ubicada en El Bronx sintió un impulso y dentro estaba Walter "Pery" Martínez junto al "Chepo" Fernández.

Estuvo bromeando con él hasta las 5:00 de la mañana, pero jamás imaginó que horas después le informarían sobre su muerte en el apartamento de Fernández.

"Yo estaba en la 59 calle de Manhattan y el Chepo me llamó contándome lo que pasaba, me fui directamente a su apartamento y cuando entró lo miré tirado en la sala de su apartamento, estaba en la sala y me tiré al suelo, no pude contener el dolor de verlo a Julián tirado", comenzó relatando Chávez a DIEZ rompiendo en llanto.

"Yo estuve con él a las 3:00 AM, venía de cumpleaños y no sé qué me dio por pasar por la discoteca que le dicen Copaneco en El Bronx, estuvimos hablando, nos reímos, bromeamos y me contó que iba a venir en diciembre a Honduras porque tenía unos apartamentos", seguía diciendo en medio de lágrimas y abajo del apartamento donde estaba el cuerpo de Pery en la 167 Morris avenida de El Bronx.

"Él me invitó para ir hoy a una cancha para que jugáramos juntos porque ahí en esa liga pagaban mejor, pero nunca pensé que era nuestra última conversación", cuenta.

Mario Chávez fue jugador del Deportes Savio, desde hace tres años vive en Estados Unidos.

Cuando llegó al apartamento de Fernández recuerda que no podía creer ver a Julián, como le dice, tirado en la sala.

"No me pude contener, me tiré al suelo, lo toqué y le dije por qué Julián, por qué. Se lo preguntaba una y otra vez, los policías me quitaron y me sacaron porque no podía hacer eso", revela.

Chávez, quien fue titular en primera división con el Deportes Savio, confiesa que Walter "para mí era como un hermano, crecimos juntos, jugamos juntos y me duele mucho lo que ha pasado".

Campeón con Marathón y Mundialista en Sudáfrica

Martínez inició su carrera en Victoria en 2001. En 2005 pasó al Vida y en 2006 fue fichado por el Marathón donde consiguió dos títulos de Liga Nacional de Honduras.

En 2007 se marchó al extranjero para jugar con Beijing Guopan de China. En 2009 tuvo un paso por Deportivo Alavés de España.

Regresó para jugar con Marathón y regresó a China para jugar con Beijing y luego vistió la camisa del Chongping FC.

En 2010 Reinaldo Rueda lo convocó para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010.

En 2013 militó en San José Earthquakes de MLS. También jugó con Xelajú de Guatemala y en 2015 jugó seis meses con Marathón para marcharse al FAS de El Salvador donde en ese mismo año (2015) decidió retirarse.

Se marchó a Estados Unidos para iniciar una nueva vida con su familia y este domingo murió tras sufrir un infarto.