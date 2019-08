Coito: "Desde que vine vi condiciones en Darixon, pero a lo largo de los partidos se iba apagando"

Fabián Coito habló del torneo que tuvo Darixon Vuelto en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y consideró acertada la decisión de haberlo dejado fuera de los juegos ante Nicaragua clasificatorios al Preolímpico.

"Previo a Nicaragua, cuando se aceraba la fecha, vimos actitudes por lo que me pareció que no era malo alejarlo para que considerara ¿qué pasó acá?. Desde que vine lo vi con muchas condiciones, pero que a lo largo del partido se iba apagando y en los momentos de definición de los encuentros ya no estaba. Esto es algo que él tiene que cambiar. Los grandes jugadores aparecen cuando el equipo los necesita", dijo Coito en entrevista a La Noche del Gol.

Coito explicó que se reunió con Hernán Medford, técnico del Real España, para comentarle su decisión.

"Un día tuve una charla con Medford, fuimos compañeros en Pachuca, tenemos una bonita amistad. Salimos a cenar un día y hablamos mucho de Darixon. Él se ha de sentir identificado con el jugador porque son estilos de fútbol parecidos. Pero los tiempos son diferentes, él debe prepararlo para cada domingo, no tiene tiempo como nosotros, que a nivel de Selección decimos; vamos a ver una evolución, a darle una chance y volverlo a llamar. Se habló con él y me sorprendió para bien. Esto trajo un cambio", agregó.

Hoy el estratega de la Bicolor confirma que su decisión fue acertada. Pero no solo conversó con Medford, también lo habló con Douglas Martínez, atacante y amigo de Vuelto.

¿El resultado? Terminó siendo clave en la medalla de plata conseguida por la Selección de Honduras en Lima.

"Hablé con Douglas, que es muy amigo de él porque a veces es importante lo que reciben de los pares, cuando somos padres entendemos que a veces los hijos le hacen más caso a los amigos que a los papás. Creo que Darixon tuvo un gran cambio y un gran campeonato", cerró.