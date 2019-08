Miguel Falero tras declaraciones de Vargas: "No toco ese tema; hacemos nuestro trabajo"

Miguel Falero, asistente técnico de Fabián Coito en la selección de hondureña, llegó al Yankel Rosenthal a presenciar el Marathón-Honduras Progreso en compañía del preparador de arqueros Josué Reyes y tocó temas como el Preolímpico de Concacaf, el amistoso con Chile y Héctor Vargas.

"Como acostumbramos, estamos siguiendo toda la Liga Nacional, los partidos más importantes, nos dividimos para estar en la mayor cantidad de juegos posibles y cubriendo el desempeño de los jugadores", comenzó diciéndole a DIEZ el segundo al mando de la Bicolor.

En relación a la sede elegida por Concacaf para la última etapa del camino a Tokio 2020, México, el estratega dijo que "pensábamos que era Estados Unidos, siempre hay cambios y tenemos que ajustarnos a ellos"... de forma irónica dijo que "en un torneo local somos visita contra Jamaica y cosas así, pero mientras las reglas sean igual para todos no hay ningún tipo de inconveniente".

La medalla de plata en los Panamericanos de Lima, Perú les dejó conclusiones "muchas positivas y algunas negativas que tenemos que corregir urgente, preocupación por algunas posiciones que no logramos cubrir", aún así para él "lo gratificante es que se vio a una Honduras que no se entrega y vive dentro de la cancha, a eso le tenemos que agregar otras como picardía".

¿Cuántos Sub-23 estarán ante Chile y Puerto Rico? "Eso lo va a decidir el profesor Coito, y estoy seguro que en base a su rendimiento, yo le entregué el informe a sus clubes; algunos de ellos serán cedidos a otros equipos de primera, la idea es que la Selección sea un premio a su rendimiento", expresó.

Deja en claro que la H es para los mejores, pues es la mejor vitrina: "Rigoberto Rivas pasó a tener interés de Europa por su partido ante Paraguay, ¿quién se acordaba de Douglas Martínez?... la Selección es una oportunidad y se gana con buen rendimiento", advirtió.

Cuestionado por las críticas del entrenador de Marathón, el argentino Héctor Vargas, el ex timonel de Real España fue contundente: "No toco ese tema, no hablo de ese tema, por supuesto que escuchamos todo... hacemos nuestro trabajo, venimos a trabajar; nos gustaría escuchar la voz de los jugadores que trabajan con nosotros, esa es la real opinión".

La meta del cuerpo técnico, añade el DT, es que "ahora no podemos perder" la identidad mostrada en suelo peruano ya que "dentro de la planificación, Fabián está viendo la posibilidad de insertar partidos y microciclos, mínimo dos o tres deben haber".

De los contendientes en el Preolímpico de México, el preparador uruguayo dijo que "son equipos fuertes" y el hecho de "que sea en México crea un entorno difícil, pero nada está dicho hasta que se juega".

Garantiza, hablando de Coito, que "el jugador se siente cómodo con el tipo de conducción que tiene, la idea es que lleguemos en buen momento y con la mejor preparación" a la justa de Guadalajara.