Maynor Figueroa: "Todos los partidos debemos encararlos como si fueran eliminatorios"

Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Honduras, arribó a Tegucigalpa acompañado de Alberth Elis para integrarse a la concentración de cara a los partidos amistosos ante Puerto Rico y Chile el 5 y 10 de septiembre, respectivamente.

El defensor del Houston Dynamo deja claro lo que significan para el grupo estos dos encuentros.

"Contento de estar nuevamente acá, representando a mi país. Para nosotros ya no hay amistosos, todos los partidos debemos encararlos como si fueran eliminatorios", inició contando.

El zaguero está al tanto del nuevo sistema de eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022. Sabe que el ránking juega un papel importante. "Tenemos que ir a buscar ganar, más ahora que estamos en casa".

Alegre de volver a Tegugicalpa

El encuentro del jueves ante Puerto Rico será en el Estadio Nacional. Para Maynor es especial volver a esta cancha.



El capitán de Honduras dejó claro a su arribo que no ven como amistosos los juegos contra Puerto Rico y Chile. Foto Jorge Fermán

"Donde quiera que juguemos tenemos el respaldo de la gente. Hoy nos toca en Tegucigalpa y contentos estar acá y haber jugado mucho tiempo en Olimpia y ahora toca estar aquí con la Selección".

Sobre los rivales. "Puerto Rico es poco lo que nos hemos enfrentado, pero el profe tiene videos, los vamos a estudiar. Son partidos que vamos a salir a ganar", advirtió.

Y agregó: "Como dije antes, para nosotros ya no hay partidos amistosos, estamos claros en eso, el ránking es delicado. Somos conscientes que no podemos salir a especular pensando que "son partidos que no te van a llevar al Mundial" pero al final sí porque en la medida que vas ganando te vas manteniendo en el puesto".

Sobre la convocatoria de Coito

El técnico Fabián Coito citó 25 jugadores para para esta doble fecha eliminatoria. Maynor considera una buena nómina con muchas caras jóvenes.

"Buena. El profe lo ha dicho lo ha dicho, la Selección es de todos y están teniendo su oportunidad. Eso es bueno, a partir de ahora nadie se va a relajar, ni a creer que ya tiene un cupo asegurado. Es motivante para los de Liga Nacional porque están teniendo oportunidad, son jóvenes que están mostrando un gran nivel", cerró.