Michaell Chirinos: "Ahora no hay partidos amistosos, hay que sacarles provecho"

Michaell Chirinos, delantero que milita en el Vancouver Whitecaps de la MLS, se incorporó este lunes a la concentración de la Selección de Honduras en Tegucigalpa para los partidos amistosos ante Puerto Rico y Chile este 5 y 10 de septiembre.

Leer más: Alex López y su objetivos en los amistosos: "Estamos en casa y tenemos que ganar los partidos"

Chirinos se mostró contento por el llamado a la Bicolor y comenzó diciendo "Vengo motivado como siempre, eso es lo que nos da la Selección, ahora no hay partidos amistosos, hay que sacarles provecho", dijo.

El goleador fue claro y aduce que ante estas dos representaciones la cosa no serán dada fácil.

"Contra Puerto Rico y Chile vamos a saber de nuestras capacidades, serán dos lindos partidos ya que estamos en casa. Estoy feliz de volver a Tegucigala, es donde yo crecí con Olimpia y pues en el Olímpico es la casa de la Selección", agregó.

Su nivel

Estoy en un 90 por ciento de mi nivel, me afectó estar parado dos semanas resolviendo mi trámite de visa, ya llevo dos partidos con el Vancouver y eso me ayuda para ir recuperando mi nivel.

Consolidarse

En lo personal mi paso por México me ayudó mucho, estuve en una liga donde me ayudó a crecer tanto en lo personal como futbolista, ahora me siento más fuerte, hay que demostrarlo en cada entrenamiento y partido para consolidarme.

Su estadía en la MLS

Estoy muy bien, vamos paso a paso, esperamos cerrar bien la temporada con el equipo, me he sorprendido como me tratan en esta liga.







Nuevo Proyecto

Debemos estar bien concentrados y no regalar los partidos, vamos a trabaja en esos puntos para mejorar en este nuevo proyecto que hoy comienza.

Puerto Rico y Chile

De Puerto Rico no se mucho pero ya sabemos lo que significa la Selección de Chile, son buenos rivales.

Llamado de Brayan Moya

Ya Moya no me habla, dijo entre risas, es muy importante que lo llamen yo le dije que tuviera paciencia y que la convocatoria le llegaría.

Selección Sub-23

La Selección menor con una mayor es totalmente diferente, aquí se pelean muchas cosas, la Sub23 hizo buen papel en los Juego Olímpicos y algunos jugadores les ayudó para ser convocados.

Los jugadores de la Sub23 convocados

Me parece muy bien que los llamen, el caso de Jorge Álvarez, Carlos Pineda y Denil Maldonado es uno de los mejores centrales que he visto en la Liga Nacional.

Romell Quioto

Con Quioto no tengo comunicación, no puedo opinar de su tema porque no conozco su situación.