Bryan Moya valora su convocatoria a la Selección de Honduras: "Es merecido que esté aquí"

Siendo una de las sorpresas en la lista de convocados por Fabián Coito para los partidos que la Selección de Honduras tendrá contra Puerto Rico y Chile el 5 y 10 de septiembre, el atacante del Zulia de Venezuela, Bryan Moya, arribó al suelo nacional para integrarse a la Bicolor.

"Emocionado como cualquier otro jugador, esto es a lo que aspiramos y gracias a Dios que se me dio la oportunidad", fueron las primeras palabras de Moya en su atención a los medios que llegaron hasta el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

Pese a ser su primer llamado a la escuadra catracha, el exOlimpia asumió con mucha seriedad los compromisos que sostendrán frente los dos rivales de turno.



"Tenemos que tomar con responsabilidad estos dos partidos, sabemos que el tema del ránking está un poco duro pero tenemos que estar allí o seguir más arriba."

Ante la consulta sobre lo que para él significa ser llamado a la Selección de Honduras, Bryan Moya contó que "significa mucho, tengo que tomarlo con responsabilidad, hacer un buen trabajo y aprovechar si me da la oportunidad el profe de jugar."

También se le preguntó si considera que podría ser titular aún con los referentes que estarán en el ataque de la H.



"Vamos paso a paso, es mi primer llamado. Espero que los minutos que tenga, aprovecharlos para ir empezando de allí."

Para estos choques, el técnico Fabián Coito citó a algunos futbolistas que podrían disputar sus primeros partidos con la Selección de Honduras. Sin embargo, Moya contó que el entrenador y él ya habían estado en pláticas.



"El profe ya había hablado conmigo, creo que el trabajo que he venido haciendo era importante. Se fijaron en lo que estaba haciendo y creo que es merecido que esté aquí. Esperemos que siga siendo tomado en cuenta."

El sueño de vestir la camiseta de la Bicolor se podría cumplir para Bryan Moya si tiene participación en alguno de los encuentros.



"Cada vez que me entrevistaban les dije que iba a trabajar para algún día estar en la Selección, se me dio el momento y espero aprovecharlo."

Además expresó el estado de forma en el que viene tras una gran cantidad de juegos disputados con el Zulia de Venezuela.



"Físicamente vengo bien, he venido jugando todos los partidos de liga y de copa. Espero que me sirva eso."

Por último, aseguró que mantiene conversaciones con dos seleccionados y le advirtieron de un posible llamado pero todo se confirmó cuando Fabián Coito lo contactó.



"Siempre estoy en contacto con (Michaell) Chirinos y Alex López, ellos me dieron una pista que me iban a llamar pero no era nada seguro. Cuando el profesor me escribió, ahí sí."