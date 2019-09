Jonathan Rubio: "No me desesperé y al final las cosas se me dieron"

Follow @GustavoRocaGOL

Jonathan Rubio llegó este martes a Honduras para incorporarse de lleno a la Selección que dirige Fabián Coito.

Luego de un atraso en su vuelo, por fin arribó y se compenetra en su debut y primera aventura con la 'H' ante Puerto Rico y Chile.

Sobre su primera intervención con la Selección, Rubio asegura que Rubilio Castillo ya le habló sobre los compañeros.

"Rubilio me habló bien del equipo, cuerpo técnico, ahora los voy a conocer a la mayoría y nos vamos a llevar bien", comenzó contando.



Luego dice que: "Soy una persona tranquila, un jugador que me considero técnico, pero mejor que ellos (afición) después digan lo que soy yo en el campo".



Acerca de su eventual debut con Honduras. "Hay que estar tranquilos, no estar presionados, jugar tranquilamente, disfrutar esta bonita oportunidad".





"Tengo muchas expectativas, hay muy buen equipo, un nuevo proceso, que no sea la primera vez y que tenga continuidad", decía Jonathan Rubio.



El jugador del Tondela FC de Portugal no pierde su mirada en el sueño que tiene desde niño. "Todos soñamos un día con estar en un Mundial, claro que sí sueño eso pero esto es de ir paso a paso".



Tras su tardía convocatoria al equipo de todos, aduce que: "Siempre pensé que sería difícil porque nunca había sido tomado en cuenta pero al final llegó, no me desperé y al final las cosas se me dieron".

De su actualidad en el balompié portugués. "He tenido la oportunidad de tener minutos y espero hacer las cosas bien aqui y después regresar allá y seguir bien".