Bryan Moya se mostró feliz por su debut con Honduras: "Se me dio la recompensa"

Muy contento por realizar su debut oficial con la Selección de Honduras en la goleada 4-0 a Puerto Rico en el estadio Nacional, el atacante Bryan Moya, demostró su felicidad por vestir por primera vez la camiseta de la Bicolor.

"Le doy gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí, representar al país y de poder aportar a la Selección", contó Moya.

El goleador del Zulia de Venezuela dio su impresión sobre el grupo de futbolistas que conforman esta Selección de Honduras.



"Miro a un equipo colectivo. Me siento muy bien con mis compañeros, no hay envidia, no hay enemistad que eso es lo importante en un grupo, que todos vayamos para el frente. Ahora hay que seguir trabajando para hacer las cosas bien."

Además admitió que no se sintió tan cómodo en el campo ya que el estado del terreno de juego no era el óptimo,



"El tema cancha me afectó, uno se acostumbra a canchas buenas y a veces cuando quería recepcionar bien la pelota y definir, la pelota me brincaba pero no hay que poner excusas y hacer las cosas bien."

Por último reconoció todo el esfuerzo que ha hecho para ser tomado en cuenta en una convocatoria a la Selección de Honduras.



"Con el trabajo y sacrificio se me dio la recompensa. Espero seguir aportando más a la Selección en cada oportunidad que me den y siempre entregarlo todo."