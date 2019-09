Rubilio Castillo sería desconvocado: "Tampoco puedo pecar de irresponsable"

"Consciente" de los problemas físicos que le impidieron enfrentar con Honduras a Puerto Rico el pasado jueves y prácticamente haciéndose a un lado para el choque del martes con Chile, Rubilio Castillo arribó con la H a San Pedro Sula.

"Estamos conscientes que no nos sentimos lo mejor ayer, esperamos en Dios no sea nada grave, a tratar de recuperarnos bien para enfrentar este partido", comentó de entrada el ariete del Tondela de la Primeira Liga de Portugal.



No quiso profundizar en relación al diagnóstico médico al decir que "aún no sé cómo saldrá lo de los exámenes hoy, en base a esos nos vamos a guiarnos para jugar contra Chile".

Rubilio Castillo sobre la lesión que sufrió: "Sentí un tirón en la pierna derecha".

Relató la forma en que comenzaron las molestias físicas que lo tiene más de regreso en suelo luso que con la Bicolor: "Estaba entrenando el día anterior, lanzamientos de penal, sentí malestares, intenté, hice lo posible para recuperarme y en el calentamiento no pude".

Prosiguió diciendo que "esperamos no sea nada grave y espero en Dios que podamos recuperarnos bien y estar en el partido", aunque sabe que sencillo no será.

"Las decisiones vienen desde más arriba, el profesor (Fabián Coito) es el que va a tomar las decisiones, estoy contento de estar acá pero tampoco puedo pecar de irresponsable", manifestó el ex Motagua en relación al tirón que sufre.

'Rubigol' dice que "si no me siento bien darle la oportunidad a otro compañero que está al cien por ciento, eso equivale a la madurez y que uno está consciente que no se puede llevar por delante a los compañeros", sentenció.

Rubilio Castillo ya debutó en la liga portuguesa con Tondela y lo hecho en Copa Oro, cuando la Selección Nacional fracasó en primera fase, le valieron para ser considerado por Coito para esta doble cartelera de fecha FIFA.