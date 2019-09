Brayan Moya admite que “tenía ansias” en su debut, ahora “sueño con un Mundial”

Después de su destacado paso con el Zulia FC por Venezuela, el habilidoso centrocampista Brayan Moya se ganó por primera vez una convocatoria a la Selección de Honduras bajo el mando del director técnico Fabián Coito.

Durante una entrevista en vivo para el programa Cinco Deportivo, Moya tradujo el significado de su accionar en su estreno el pasado jueves 5 de septiembre ante Puerto Rico.

“Me pareció bien, para ser primera vez tenía un poco de ansias, pero poco a poco se me irá quitando. Si me dan oportunidad el martes, espero hacer bien las cosas”, inició comentando.

Ahora después de su debut pone la mente en seguir presente en las convocatorias, además del hecho de cumplir su sueño de estar en una Copa del Mundo tal y como lo observó por primera vez en el 2010.

“Recuerdo celebrar, es un sueño. A veces me pongo a pensar y ahora que estoy aquí sueño con estar en un Mundial, para eso voy a trabajar mucho”, soltó.

En lo demás se refirió al encuentro de este martes 10 de septiembre ante Chile.

“No importa quién meta un gol, lo importante es que la selección gane. Me tocó enfrentar a Guillermo Soto y Edu Vargas; Vargas es un goleador nato, espero que no lo metan para que hagamos bien las cosas. Es un delantero peligroso, pero tenemos buenos defensas que lo pueden contener”.

Elogio para Rigoberto Rivas

Finalmente, Moya guardó lugar para elogiar a su compañero, Rigoberto Rivas por su talento a sus 21 años.

“No me había tocado la oportunidad de hablar con él, pero se le mira el talento europeo. Es un jugador que va a sobresalir mucho, pero tenemos que hacer las cosas bien en la selección para salir adelante”, cerró.