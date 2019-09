Rigoberto Rivas: "Chile no es Puerto Rico, Chile es una potencia"

Rigoberto Rivas, jugador de la Selección de Honduras que pertenece al Inter de Milán, pero que fue enviado a préstamo a la Reggina, ha hablado sobre Chile, el rival de la Bicolor el próximo martes en San Pedro Sula.

"Estamos entrenando, probando cosas que nos pide el profe. Chile es una potencia, es motivante jugar en casa, esperando que con una gran cantidad de público. Estamos alegre porque ganamos un partido, sabemos de que Chile no es Puerto Rico, Chile es una potencia", comenzó diciendo el joven atacante.

También se refirió al momento cuando Reinaldo Rueda clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y lo qué él hacía. "Yo celebré con mis hermanas la clasificación, estaba en Balfate. Será lindo porque cuando clasificó a Honduras yo era un pequeño".

Rivas sabe que no vienen todas las estrellas de la selección sudamericana, pero que son de mucho cuidado. "Chile no trae a sus mejores jugadores, pero viene jóvenes que quieren hacerse ver, será un partido difícil".

Rigo Rivas sabe que la cancha del estadio Nacional no es buena, pero no pone excusa sobre ello. "La cancha no está al máximo, no es que es fundamental, eso pasa a segunda línea".

Y cerró. "Los entrenos del profe si digo la verdad se me hicieron fácil, él tiene la filosofía de entrenamiento es un poco igual a la de Europa, por eso se me hizo fácil".