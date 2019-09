Alberth Elis: "Chile nos va a atacar, no será como Puerto Rico"

La Selección Nacional de Honduras se entrenó por última vez previo al juego ante Chile en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, pero previo a los trabajos, Alberth Elis hablo del partido.

"Sabemos que Chile una Selección con un nivel muy alto, no será fácil, aquí en casa tenemos que demostrar de lo que estamos hechos", comenzó diciendo el atacante del Houston Dynamo.

Elis sabe que ante Puerto Rico no tuvo una buena noche, pero cree que fue por el corto tiempo. "El último partido jugué 15 minutos, es difícil entrar de cambio, en este partido espero estar con calma y poder anotar".

Alberth no pasa un buen momento goleador, pero lo maneja con calma. "Hay que seguir trabajando, los goles no se dan, también son importantes las asistencias, no juego como delantero centro, lo hago por la banda".

Para el jugador "El grupo está motivado" y cree que "es un lindo partido" y también reconoce que "hace mucho no venía un equipo como Chile" pero tienen un solo objetivo "sabemos que necesitamos ganar".

Elis sabe que este será otro tipo de partido y como el del pasado jueves. "Eso todos lo sabemos, no será nada igual, Chile nos va a atacar, no será como Puerto Rico, será un juego de ida y vuelta y tenemos que estar preparados".

También recordó el juego de la eliminatoria pasada ante México, en el que recuerda haber destacado. "Siempre jugar aquí es lindo, hay unos que no han tenido la oportunidad y mañana la podrán tener, el último juego que tuve aquí fue ante México y me fue bien".

El atacante sabe que es un grupo nuevo, pero sabe que el trabajo es el mismo. "Competencia en el grupo siempre ha habido, que no se nos daban los resultados es otra cosa".