Periodistas chilenos están encantados con San Pedro Sula y así describen la ciudad

Asombrados por el cariño de la afición catracha hacia el técnico Reinaldo Rueda, los periodistas chilenos cuentan sus expectativas sobre el partido amistoso de la selección de Chile ante Honduras, este martes en el estadio Olímpico a las 7:30 de la noche.

Intensidad y precisión: Las claves de Honduras para enfrentar a Chile en el Olímpico



Cabe destacar que más de una docena de periodistas ha hecho su presencia en San Pedro Sula ya que le dan cobertura a La Roja desde el pasado partido de fogueo frente a Argentina en Los Ángeles, California, Estados Unidos.



De paso agradecen el trato, pues han sido bien recibidos por la gente, les gusta el calor de San Pedro Sula.



Pablo Ramos, de Televisión Nacional de Chile

“San Pedro Sula me ha sorprendido mucho, antes de llegar acá comentábamos bastante en el medio chileno respecto a lo que había sido esta ciudad antes, catalogada como la más peligrosa del mundo, yo la verdad la he visto muy bien. Me agrado mucho, bastante calor eso sí, pero he disfrutado”.



Carole Barreaux:

"Muy calurosa para mí, yo estoy acostumbrada a un calor más seco. Pero muy bonita, la gente es muy amable y cálida. La comida también está muy buena”.

Marks Cárdenas, Fox Sports

“Espectacular, el primer día que llegué me fui solo de fiesta y me decían que no, que era peligroso. No pasa nada, todo bien, así que el segundo día salimos en grupo. La gente te dice 'cuídate' que te vayas en taxi y no caminando. Lo único que nos sorprende a nivel de seguridad, a diferencia de cualquier país de Latinoamérica porque es raro para nosotros, es ver a gente (guardias) armada en un banco, un bar o restaurante; que haya gente con pistola eso para nosotros en Chile es imposible.



“Pero he comido muy rico, mucho plátano frito, frijoles, carnecita la verdad es que está bien rica la comida”.



Sobre el cariño de los hondureños con Rueda



Pablo: “Increíble todo el amor, todo el cariño que recibe Reinaldo Rueda, por ejemplo, cada vez que pasa por el lobby del hotel hay un amigo esperando, algún conocido o fanático hondureño que quiere tomarse una foto con Rueda, le dedica un par de minutos, tiempo para hablar con ellos”.



Carole: “Va a tener difícil el profe porque tiene su corazoncito dividido”.



Marks: “Es un partido especial, le preguntaba al final si iba a cantar el himno y sí decía que iba a cantar el himno, los dos obviamente él se siente hondureño, pero ya está aprendiendo el himno de Chile... Me imagino que no se va a guardar nada, no creo que celebre los goles de Chile, pero me imagino que quiere ganar”.





Pronóstico previo al partido



Pablo: “Reinaldo Rueda está iniciando un proceso de preparación de buscar nombres para las eliminatorias al mundial de Qatar 2022 que comienzan en marzo del próximo año, entonces una derrota no me parece que sean tan catastrófica para el proceso. Empate 1 a 1 creo”.



Carole: “Para nosotros es una prueba más, poder ver a los jugadores y ver cómo funciona este recambio que está pasando la selección chilena. Yo quiero que gané Chile 2 a 1”.



Marks: “Para mí personalmente quiero que gane Chile, me da igual el resultado, que gane Chile es lo más importante”.