Calor infartante de San Pedro Sula hace perder peso a jugadores chilenos previo a Honduras

Parte de la plantilla de la Selección de Chile que dirige el entrenador Reinaldo Rueda, no la ha pasado bien el territorio hondureño previo a su compromiso amistoso ante Honduras por el cierre de la Fecha FIFA de septiembre.

Resulta que el calor infartante y la humedad de San Pedro Sula ha hecho perder de peso a algunos de sus jugadores, según los reportes del corresponsal de Fox Chile, Max Cárdenas.

“Estoy sudando mucho, no sé si he perdido un kilo. Me comentaron que los jugadores que están entrenando en el estadio Olímpico perdían más o menos 1 kilo a 1/2 kilo y para el partido de mañana (hoy), más de 2 kilos producto del calor y humedad que supera el 90%”, dijo a través de un enlace en directo para el medio.

Los chilenos arribaron al país desde el pasado viernes 6 de septiembre por la noche y realizaron su último entrenamiento la noche de este lunes.

El encuentro está pactado a realizarse hoy a las 7:30 pm en el estadio Olímpico Metropolitano a una temperatura de 28 grados centígrados con precipitaciones de lluvia de 52%, según informes meteorológicos.