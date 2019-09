Alberth Elis: "Venía siendo criticado y ya ni me querían en la selección"

Honduras tuvo un primer tiempo para el olvido, Chile le dio un baile que irritó al público que comenzó a gritarle 'ole, ole' cuando los sudamericanos paseaban el balón por todo el terreno de juego.

Te puede interesar: Jonathan Rubio: "Después me quedé pensando: 'Le metí un gol a Claudio Bravo"



En la segunda mitad la 'H' gracias a los cambios que realizó el entrenador Fabián Coito mostró otra cara y pudo remontar el partido en el estadio Olímpico.

Alberth Elis tras el duelo salió "un poquito dolido" con la fanaticada hondureña tras el 'ole, ole' que se escuchó en la primera parte del encuentro cuando Chile dominaba.





"Gracias a Dios pudimos remontar, pero estamos un poquito dolidos con la afición porque nos gritaron ole en el primer tiempo cuando estábamos en el momento más difícil del juego, si quieren que lleguemos lejos y que este sea nuestro fortín, deben apoyarnos desde el principio hasta el final, ellos tienen que estar con nosotros cuando estamos sufriendo y no cuando estamos bien", comenzó diciendo el delantero.



Y agregó: "Nosotros necesitamos el apoyo cuando el juego está duro, pero se nos dan vuelta, no debe ser así porque si queremos llegar al Mundial. Hay jugadores jóvenes con mucho talento como Jonathan, Rivas, tienen mucha calidad y eso es lo que necesito como delantero para poder anotar goles".



Alberth Elis también habló de su presente futbolístico y de cómo tomó está convocatoria para los amistosos ante Puerto Rico y Chile.



"Venía siendo criticado, ya ni me querían en la selección, pero vengo a darlo todo por el país sin ganar nada porque no ganamos nada, lo único que queremos es darlo todo por el país", aseguró.



Además, el jugador catracho afirmó que el Olímpico se debe convertir en un fortín para los partido rumbo a Qatar 2022: "En casa debemos ganar sí o sí, cada partido es una final, es eliminatoria y no podemos dejar puntos por perdidos".



Elis fue uno de los anotadores del partido en la remontada de Honduras contra Chile (2-1) en tan solo siete minutos en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.