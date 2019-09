Alberth Elis sobre los "ole" en el Olímpico: "No es justo, esta es nuestra casa"

Antes de partir a Houston, el delantero Alberth Elis habló del triunfo contra Chile, de su gol y de lo que sintió cuando escuchó al Estadio Olímpico gritar "ole, ole, ole" cuando perdían 1-0.

"Contra Chile sabíamos que iba a ser duro, no enfrentábamos a cualquier selección y se sacó el triunfo que era el que quería", inició contando.

Elis anotó el empate contra La Roja y en su festejo se fue a un lado del campo y festejó al estilo "pantera". ¿Desafió a la afición? Le consultaron.

"Para nada. Hice mi celebración y normal, un gol que hace tiempo lo estaba buscando, no habían sido fáciles los últimos partidos con la Selección, pero gracias a Dios estoy retomando confianza, sentía que la había perdido".

Al jugador del Houston Dynamo le consultaron sobre los "ole, ole, ole" que retumbaron en el primer tiempo cuando Chile tocaba el balón.

"Pónganse ustedes en nuestro puesto. Minuto 30, vas perdiendo 1-0 contra Chile en tu casa y que te gritan ole, no es fácil. Si queremos llegar al Mundial tenemos que hacer del Olímpico un fortín, para eso necesitamos que nos apoyen los 90 minutos y no que se nos den vuelta a los 30 minutos", agregó.

¿Se debe cambiar esa actitud? Le preguntaron. "Creo que sí. No es bueno que a ese minuto nos estén gritando ole, cuando el partido está más difícil. Porque es normal en el fútbol que a veces te toca defender y peor ante rivales como Chile".

Alberth Elis no considera justo este trato de parte de la afición hondureña en la propia casa de la Selección.

"No debe ser así. No es justo, esta es nuestra casa. Estamos alegres porque nos vinieron a apoyar, pero si vienen al estadio merecemos el apoyo de inicio a fin, no solo cuando el partido esté positivo, sino cuando estemos sufriendo".

"Estábamos defendiendo, era Chile. Luchando, es normal en un juego, que estás defendiendo, pero en cualquier momento hacés un gol y el partido cambia. Estábamos defendiendo bien, bien parados. en el primer tiempo Chile solo hizo el gol y no tuvo otra clara".

Terminó jugando de centro delantero ante Chile



Elis cerró el partido en el Olímpico como un nueve y recibiendo asistencias de Jonathan Rubio, Rigoberto Rivas y de Alex López.

"Espero ir de a poco tomando confianza. El segundo tiempo jugué de 9, tengo más posibilidades de meter gol, por la banda es más complicado tener que regresar porque los recorridos me quedan más largos. Si tengo jugadores que me van a asistir como Rubio, Rivas o Alex es lindo jugar de nueve, es fácil solo tengo que moverme bien porque sé que la pelota va a llegar allí".



El delantero Alberth Elis expresó que le gustó jugar de "9" con Alex López, Rigoberto Rivas y Jonathan Rubio a su lado. Fotos Neptalí Romero

Se refirió también a las actuaciones de Jonathan Rubio y Rigoberto Rivas.

"Esto sorprendido, Rivas y Jonathan tienen mucho talento. Eso carecía la Selección, jugadores como Amado que siempre habilitaban a Pavón"

Trinidad y Tobago el próximo rival y no se confían

Honduras debuta el 10 de octubre en Liga de Naciones Concacaf y lo hace de visita ante Trinidad y Tobago. Elis llama a sus compañeros a no confiarse.

"Ya vimos lo que le pasó a Panamá, a El Salvador y no podemos confiarnos. Los caribeños han crecido mucho aunque no lo vean así. El que pierda un partido puede quedar fuera".



Alberth Elis marcó el empate transitorio contra Chile y Jonathan Rubio puso el 2-1 definitivo. Foto Yoseph Amaya.

Para Elis la clave para conseguir los objetivos es la unidad. "Esto apenas comienza y no podemos decir que ya estamos en el mundial. Trabajar y estar siempre juntos, se gane, empate o pierda.

Pide mejoras a la cancha del Estadio Nacional

Alberth Elis lo tiene claro. La casa de la Selección de Honduras es San Pedro Sula. "Siempre va a ser así. Pero nos afecta cuando al minuto 30 en casa comienzan a gritarnos Ole. Pero no perdimos la calma y al final pudimos remontar".

Se sintieron bien en el partido disputado en Tegucigalpa contra Puerto Rico donde recibieron el apoyo. Pero eleva su queja sobre el estado de la grama.

"La cancha necesita bastantes arreglos, está mal. Nos han apoyado contra Panamá y ahora con Puerto Rico, se podría jugar en Tegus, pero sabemos que tienen que arreglar el campo", cerró.