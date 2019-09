Maynor Figueroa: "No podemos creer que ya todo está dicho y será fácil"

Con gran experiencia y con reconocimiento a su gran labor vistiendo la camisa de la Selección Nacional, el capitán de la H, Maynor Figueroa, viajó a Estados Unidos para unirse a su equipo el Houston Dynamo.

El líder de la zona baja de la escuadra catracha, no pudo ocultar la alegría que le causa el buen desempeño que se tuvo en el partido ante Chile, pero no tira las campanas al aire y pide calma.

"Estoy contento por lo que estamos logrando a corto plazo, pero sabiendo que aun queda mucho camino por recorrer", comentó.

Luego de la distinción que se le dio por sus 170 partidos con la Bicolor. "En vida todos los reconocimientos son buenos, es importante porque uno los disfruta".

Además aseguró. "El ganar te da ese grado de confianza, solidez y ese deseo de seguir esforzándote en tu equipo para seguir siendo parte de las selecciones".

Cuando se le consultó sobre los pasos largos que da. "Es algo que me caracteriza y siempre trato de hacerlo en lo partidos. Algunas veces me sale bien, otras no, pero siempre me gusta insistir. Es una de mis fuertes y que bueno que ayer fue útil para el gol de la victoria".

Maynor Figueroa también se refirió a las variantes que se hicieron en la segunda parte. "La lectura del juego que se tuvo de los que estuvieron afuera, el profesor que dio las indicaciones y los cambios dieron ese aporte. No quiere decir que el trabajo de los que jugaron desde el principio no haya sido bueno, pero Chile desde el primer tiempo nos manejó la pelota y no tuvimos una buena respuesta. En el segundo tiempo pudimos reponernos y darle vuelta al marcador".

El capitán del barco catracho también mandó un mensaje a los jóvenes jugadores que integraron la Bicolor. "Hay que ir poco a poco, a penas se han ganado estos dos partidos que para nosotros no han sido amistosos. El camino es largo, mucho por recorrer y hay que seguir buscando los objetivos, siempre con humildad. No podemos creer que ya todo está dicho y será fácil. Hay mucho trabajo por realizar y hay que aprender", indicó.

Y agregó. "Las cosas hay que llevarlas con calma, creo que ese es uno de los problemas que siempre hemos tenido, nos aparece un jugadores que juegan dos o tres partidos buenos y empezamos... hay que llevarlos de a poco. Si bien es cierto, tienen mucho futuro, están haciendo bien las cosas, la confianza que les está dando el entrenador es fundamental, pero hay que ir paso a paso".

Figueroa aseguró que. "Uno tiene que dar el ejemplo con lo que uno hace dentro del terreno de juego. Todos los que han llegado en esta concentración se han esforzado y por algo han llegado, pero más allá de llegar, hay que trabajar para mantenerse"

"Para nosotros la eliminatoria ya comenzó, si bien es cierto, contra Martinica no vamos a sumar ni restar, pero si queremos ganar y vamos a buscar hacerlo. Es una competición que nos va permitir agarrar buenas posiciones. Nosotros ya estamos claro en esto", finalizó.

