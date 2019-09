Concacaf confirma horarios para juegos de la selección de Honduras en Liga de Naciones

Pese a la petición formal que hizo la Federación de Fútbol de Honduras a Concacaf solicitando cambiar horario para el juego contra Martinica el 13 de octubre, el ente que rige el fútbol del área decidió no acceder.

De esta forma el segundo encuentro de la Bicolor será siempre el 13 de octubre en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 8:00 PM.

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, pretendía que el duelo se disputara a las 7:00 PM, pero Concacaf mantuvo su postura de mantenerlo como estaba previsto, un horario que es inusual para San Pedro Sula, sede del duelo.

Honduras en su debut en esta Liga Naciones lo hará en el estadio Hasely Crawford ante Trinidad y Tobago el jueves 10 de octubre a las 5:00 de la tarde, hora catracha, como ya se había anunciado.

La selección de Honduras en su última visita derrotó 1-2 a Trinidad y Tobago en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

La Liga de Naciones Concacaf 2019-2020 comenzó en septiembre con los primeros seis días de partidos de la fase de grupos, entregando una competencia emocionante y preparando el camino para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro 2021.

La fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf continuará llevándose a cabo en las fechas FIFA de noviembre de 2019. Después de la fase de grupos, los cuatro ganadores del grupo de la Liga A avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf para coronar al primer campeón de la competencia.

Las finales de la Liga de Naciones, originalmente programadas para marzo de 2020, ahora se llevarán a cabo en junio.

CALENDARIO DE LOS JUEGOS MÁS IMPORTANTES

Jueves, 10 de octubre de 2019

(B) 3:00 PM Belice vs San Cristóbal y Nieves - Isidro Beoton Stadium, Belice

(A) 5:00 PM Trinidad y Tobago vs Honduras - Hasely Crawford Stadium, Trinidad y Tobago

(A) 7:00 PM Haití vs Costa Rica - Stade Sylvio Cator, Haití

Viernes, 11 de octubre de 2019

(A) 5:00 PM Estados Unidos vs Cuba - Audi Field, Estados Unidos

(A) 7:00 PM Bermudas vs México - Bermuda National Sport Center, Bermudas

(B) 8:00 PM Nicaragua vs Dominica - Estadio Nacional, Nicaragua

Sábado, 12 de octubre de 2019

(B) 4:00 PM Republica Dominicana vs Santa Lucia - Estadio Olimpico Felix Sanchez,

(B) 4:00 PM Jamaica vs Aruba - National Stadium, Jamaica

(C) 6:00 PM Anguila vs Guatemala - Raymond Gordon Center, Anguila

(B) 8:00 PM Montserrat vs El Salvador - Blakes Estate Stadium, Montserrat

Domingo, 13 de octubre de 2019

(B) 4:00 PM San Cristóbal y Nieves vs Belice - Warner Park Sporting Complex

(A) 6:00 PM Costa Rica vs Curacao - Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica

(A) 8:00 PM Honduras vs Martinique - Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

Lunes, 14 de octubre de 2019

(B) 1:00 PM Dominica vs Nicaragua - Windsor Park, Dominica

Martes, 15 de octubre de 2019

(B) 3:00 PM Santa Lucia vs El Salvador - Darren Sammy Cricket Stadium

(B) 5:00 PM Aruba vs Jamaica - Stadion Ergilio Hato, Curacao

(A) 5:30 PM Canadá vs Estados Unidos - BMO Field, Canadá

(A) 7:30 PM México vs Panamá - Estadio Azteca, México