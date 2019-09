Arnold Cruz: "Coito habló conmigo para tomar este reto por mientras nombran al técnico oficial"

La Selección Sub-20 de Honduras inició el proceso en la sede del Real España, por su parte Arnold Cruz llegó un poco tarde por unos problemas personales, pese a eso habló de este nuevo proyecto.

Selección Sub-20 de Honduras comienza proceso en sede del Real España

Los trabajos comenzaron este martes, el viernes viajan a Costa Rica y el lunes regresan para terminar este proceso el jueves 26 de septiembre.

"Es un proceso muy importante con estos jóvenes, lo vamos a tomar con mucha responsabilidad y honestidad, es importante siempre ver jóvenes, hay que competir con muchos argumentos, hemos observado a los llamados y hay talento, son jugadores que necesitan tiempo y confianza", comenzó diciendo Arnold.

También se explicó de cómo llegó a tomar este lugar en esta Bicolor. "El técnico Fabián Coito habló conmigo para que tomara este reto por mientras nombran a uno oficial, para mí esto suma porque voy conociendo jóvenes, es importante siempre trabajar en el fútbol y más en una Selección".

Arnold Cruz ahora le tocará trabajar con jóvenes y buscar nuevos talentos. "Esta convocatoria ya estaba, ahora me toca observar de segunda y primera división y darle oportunidad al joven que quiera y que tenga talento".

El asistente técnico de Fabián Coito en la Selección Mayor deja claro que solo está cubriendo por mientras nombran al técnico oficial. "Están esperando, Coito es el que nos ordena, es un plática interna que hubo, vamos a estar hasta el torneo de Costa Rica".

El estratega también lamentó el horario que tendrá Honduras en Liga de Naciones ante Martinica (8:00 PM) "Eso vimos, es complicado, no sé si se habló, sin ver que nosotros necesitamos unas horas de recuperación, pero bueno ya está y hay que enfrentarlo como es".

Cruz se refirió a Romell Quioto y no tiene claro si podrá estar y cree que hay que esperar. "No, para nada, somo del fútbol y nos conocemos todos, hasta el momento no hay ningún nombre, estamos tranquilos observando la actualidad de los que están fuera y dentro igual también", cerró.