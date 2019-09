De sangre azul y blanco: La nueva Sub-20 de Honduras tiene tatuada la H

Seguir a @fredyro19

La Selección Sub-20 de Honduras inició recientemente en San Pedro Sula una nueva ilusión con la mira en el Mundial que se disputará en Brasil, Indonesia o Perú en 2021 y lo hizo con una base de jugadores que tiene apellidos reconocidos del fútbol catracho.

Orvin Cabrera Jr., Carlos Palacios Jr., Jonathan Núñez y Pablo Cacho resaltan en un grupo de jóvenes ambiciosos y con la intención de dejar atrás la desastrosa imagen de la Sub-20 que fue humillada en la justa anterior de Polonia 2019.

"Muy contento, estaba esperando esta oportunidad desde hace tiempo, exigiéndome al máximo y ahora que estoy aquí tengo que demostrar que tengo las cualidades y lo mejor para estar aquí", dice 'Patito' Cabrera, cuyo padre le anotó gol a Portugal en Qatar 1995 (2-3).

Pablo Cacho, primo del ex delantero de Marathón, Motagua y también seleccionado nacional, de apenas 17 años, manifiesta que ser familia del ex cañonero "me motiva para estar en la Selección Sub-20 y aprovechar la oportunidad que se me da aquí al máximo".

Añade a ello que al conocer la noticia "ni me la creía", pero toca "aprovechar al máximo porque los compañeros me han recibido de gran manera".

Jonathan Núñez, primo/hermano del emblemático Tyson Núñez, repite proceso en esta categoría con solo 17 años y ya con minutos en primera con Motagua.

Jonathan Núñez es un volante de contención de buen corte que es familiar del ex goleador de la H, Milton Tyson Núñez.

Núñez recuerda que "después de venir de un Mundial Sub-20 en el que no diré que hicimos las cosas buenas, es un nuevo reto".

Sin quitar el dedo del renglón, habla de su famoso familiar: "Siempre converso con él, me da consejos y a tomarlos para algún día ser como él; es una gran motivación, un jugador reconocido y seleccionado nacional. Me gustaría seguir los pasos de él".

El otro integrante de una dinastía de futbolistas es Carlitos Palacios, quien es hijo del ex defensor de Marathón, Vida y Juticalpa FC, entre otros equipos del máximo circuito, Carlos 'Calolo' Palacios.

Este seleccionado es, además, familia de los hermanos Wilson, Johnny y Milton Palacios, ex jugadores de Olimpia y en el caso del primero con amplia trayectoria Liga Premier de Inglaterra.

ANÉCDOTA INSPIRADORAS

En boca de 'Patito' Cabrera están las gestas de su progenitor, aunque los datos no los recuerde al cien por ciento. "Tengo entendido que con la Sub-23 (Sub-20) viajaron a Qatar y le metió un gol a Portugal".

Orvin dice "esperar hacer más de lo que él hizo en la Selección", eso sí, respetando que "la carrera de mi papá no fue fácil, en aquellos tiempos no era como ahora; para mi fue un crack", expresa con una sonrisa tímida.

La sangre nueva de la Sub-20 de Honduras pretende ilusionar al país con mejores tiempos, luego del 'papelón' del pasado Mundial de Polonia 2019.

Cacho es espigado, aún más que su primo, y destaca que "si me convocaron al primer microciclo es bueno; he trabajado bien con el profesor Juan Flores y me ha brindado confianza" en las reservas especiales de Lobos de la UPNFM.

Jonathan, que refleja mayor recorrido que sus demás compañeros junto con Orvin Cabrera, cuenta las directrices que le da el bueno de Milton Omar: "Que siga trabajando y no pare nunca, que todo lo que haga, lo haga dedicado a mi madre que es mi inspiración para seguir trabajando".

Los caminos de estos noveles personajes recién comienzan en el balompié hondureño... quizás les falte demasiado para emular las hazañas de sus predecesores, pero una Sub-20 es un gran inicio para convertirse en los nuevos embajadores de la 'garra catracha'.